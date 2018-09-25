В оккупированном Крыму продолжают бомбить
|14:20 24.10.2018
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|Крым
Самолеты-амфибии Бе-12 Черноморского флота РФ отработали бомбометание по наземным целям на полигоне в оккупированном Крыму.
Сообщили в среду, 24 октября, в отделе информационного обеспечения флота, передает ТАСС.
"Экипажи самолетов-амфибий Бе-12 "Чайка" из состава отдельного смешанного авиационного полка Морской авиации и ПВО Черноморского флота РФ отработали вопросы боевого применения на полигоне Опук в Крыму", - говорится в сообщении.
В ходе выполнения летных тактических задач летчики отработали тактику нанесения ударов по объектам и провели бомбометание по наземным позициям, имитирующим цели условного противника.
Уточняется, что в летно-тактических учениях принимали участие три самолета Бе-12. Такие самолеты-амфибии могут взлетать и садится как на сухопутные аэродромы, так и на воду.
В настоящее время "Чайки" находятся на вооружении только у морской авиации Черноморского флота РФ.
В пресс-службе флота уточнили, что самолеты выполнили 20 вылетов. Они предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок, и отрабатывали на полигоне боевые упражнения.
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