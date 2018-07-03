Парламент Болгарии не смог отправить в отставку правительство, как того требовала оппозиционная Социалистическая партия.

Об этом сообщает BNT.bg, передает Европейская правда.

Голосование было инициировано 15 октября подписями всех 79 депутатов Болгарской социалистической партии (БСП) в связи с провалом правительства, по мнению социалистов, в области здравоохранения.

В среду вечером 99 депутатов парламента проголосовали за недоверие правоцентристскому коалиционному правительству, которое возглавляет премьер-министр Бойко Борисов, в то время как 133 депутата высказались против.

Это уже третье голосование за недоверие кабинету Борисова. Предыдущие два из них имели отношение к деятельности в сфере антикоррупции и безопасности и также провалились.

Европейская правда