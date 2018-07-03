Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
|13:53 24.10.2018
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|Болгария
Парламент Болгарии не смог отправить в отставку правительство, как того требовала оппозиционная Социалистическая партия.
Об этом сообщает BNT.bg, передает Европейская правда.
Голосование было инициировано 15 октября подписями всех 79 депутатов Болгарской социалистической партии (БСП) в связи с провалом правительства, по мнению социалистов, в области здравоохранения.
В среду вечером 99 депутатов парламента проголосовали за недоверие правоцентристскому коалиционному правительству, которое возглавляет премьер-министр Бойко Борисов, в то время как 133 депутата высказались против.
Это уже третье голосование за недоверие кабинету Борисова. Предыдущие два из них имели отношение к деятельности в сфере антикоррупции и безопасности и также провалились.
Европейская правда
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