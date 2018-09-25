Экипажи патрульных катеров типа «Island» продолжают подготовку на базе дивизиона надводных кораблей и учебного центра ВМС Украины.

Значительное внимание уделяется английскому языку, который военнослужащие совершенствуют в военно-морских учебных заведениях.

Об этом сообщается на странице ВМСУ в Facebook, передает Флот - 2017.

Командир Морского командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Владимира Догонов отметил, что к задаче комплектования экипажей катеров подошли со всей ответственностью, личный состав подлежал жесткому отбору. Он призвал военнослужащих приложить максимум усилий для усвоения учебного материала, ведь успешное выполнение задач по назначению, в первую очередь, зависит от профессионализма каждого члена экипажа и сплоченности коллектива.

Отметим, что в состав экипажей патрульных катеров типа «Island» вошли военные моряки с практическим опытом выполнения задач в море, физически подготовленные, мотивированные, с высоким уровнем моральных и профессиональных качеств и знанием английского языка.

Напомним, церемония передачи двух американских патрульных катеров класса Island в Балтиморе состоялась 27 сентября. Передача Украине двух вооруженных катеров Береговой охраны США 30-метровых катеров - Drummond и Cushing - возникла в связи с ростом напряжения между Украиной и РФ в Азовском море.