ВМС Украины готовит экипажи патрульных катеров типа «Island»

12:59 24.10.2018 0 комментариев Украина

Экипажи патрульных катеров типа «Island» продолжают подготовку на базе дивизиона надводных кораблей и учебного центра ВМС Украины.

Значительное внимание уделяется английскому языку, который военнослужащие совершенствуют в военно-морских учебных заведениях.

Об этом сообщается на странице ВМСУ в Facebook, передает Флот - 2017.

Командир Морского командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Владимира Догонов отметил, что к задаче комплектования экипажей катеров подошли со всей ответственностью, личный состав подлежал жесткому отбору. Он призвал военнослужащих приложить максимум усилий для усвоения учебного материала, ведь успешное выполнение задач по назначению, в первую очередь, зависит от профессионализма каждого члена экипажа и сплоченности коллектива.

Отметим, что в состав экипажей патрульных катеров типа «Island» вошли военные моряки с практическим опытом выполнения задач в море, физически подготовленные, мотивированные, с высоким уровнем моральных и профессиональных качеств и знанием английского языка.

Напомним, церемония передачи двух американских патрульных катеров класса Island в Балтиморе состоялась 27 сентября. Передача Украине двух вооруженных катеров Береговой охраны США 30-метровых катеров - Drummond и Cushing - возникла в связи с ростом напряжения между Украиной и РФ в Азовском море. 



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