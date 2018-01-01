Спикер парламента Молдовы обсудил с сенаторами США противодействие гибридным угрозам в преддверии выборов
|12:32 24.10.2018
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|Молдова
Сотрудничество с внешними партнерами, в частности с США по вопросам противодействия гибридным угрозам в преддверии парламентских выборов.
Об этом говорил спикер Андриан Канду с группой американских сенаторов во главе с Ричардом Берром, сообщает DESCHIDE.MD.
«Для Молдовы, как демократического и правового государства, очень важно, чтобы люди решили, кто будет руководить страной следующие четыре годы. Люди, а не кто-то другой», — заявил председатель парламента.
Стороны обсудили важность симметричного ответа для противодействия рискам по внешнему вмешательству в демократические и избирательные процессы в регионе. Сенатор из Северной Каролины Ричард Берр отметил, что «у нас есть общие задачи, и чтобы их достигнуть, нужно продолжать усиленно сотрудничать на межведомственном уровне».
Молдавские парламентарии обсудили с сенаторами США вопросы безопасности, способы снижения уязвимости в регионе, а также возможности для экономического роста. Спикер Андриан Канду рассказал про уже внедренные властями решения по укреплению верховенства закона и повышения безопасности граждан РМ. Председатель парламента также рассказал про пакет законов, которые призваны бороться с дезинформацией и внешней пропагандой, а также развивать местные СМИ. Канду также сообщил американским сенаторам про утверждение третьего энергетического пакета и проекты по взаимоподключению газовых и электросетей между Молдовой и ЕС. По его словам, диверсификация энергетических ресурсов укрепляет безопасность страны и приближает РМ к ЕС, а евроинтеграция остается приоритетом молдавского государства.
С американскими сенаторами также обсуждалось сотрудничество Молдовы, Украины и Грузии, продвижение общей политики безопасности и укрепление позиций трех стран на международной арене. Председатель парламента РМ напомнил, что государства договорились о создании трехсторонней платформы по обмену информацией и борьбой с гибридными угрозами.
Во встрече приняли участие вице-председатель парламента Валерий Гилецкий, депутаты Еуджен Карпов и Михаела Спэтарь. В делегацию Сената США вошли Джерри Моран, Рой Блант, Сьюзан Коллинс и Джон Тан.
Напомним, в сентябре спикер совершил визит в Вашингтон, где провел ряд встреч с сенаторами и конгрессменами США. Тогда же в Сенате была зарегистрирована резолюция в поддержку Республики Молдова.
Ранее сегодня Deschide.MD писало, что пять сенаторов США прибыли в Кишинев. Как сообщили парламентские источники, американские чиновники хотят ознакомиться с ситуацией в Республике Молдова по вопросу безопасности и гибридных угроз, которые могут влиять на РМ извне.
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