Верховный суд Швейцарии принял решение, которым подтвердил правомерность обращения ПАО "Укрнафта" в международный арбитражный суд для защиты своих активов в Автономной Республике Крым, незаконно захваченных после аннексии полуострова Российской Федерацией.

Сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе напоминают, что после захвата Крыма в 2014 году РФ с применением силы лишила "Укрнафту" прав собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на договор между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в международный арбитражный суд.

Международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража. Однако РФ не признала компетенцию международного арбитражного суда и обжаловала решение международного арбитражного суда, которым он признавал наличие у него юрисдикции, в Верховном суде Швейцарии.

"Верховный суд Швейцарии подтвердил своим решением правомерность международного арбитражного суда рассматривать спор по иску "Укрнафты" против РФ на основании упомянутого договора. Соответственно, арбитражное производство продолжится и в ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. "Укрнафта" ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в $50 млн от РФ за экспроприацию имущества", - говорится в сообщении.

В компании также отмечают, что решение Верховного суда Швейцарии также может повлиять на решения других судов в аналогичных делах украинских компаний против РФ.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.