Российские юридические и физические лица столкнулись с трудностями при обслуживании в китайских банках из-за американских санкций.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере между Россией и КНР, которое состоялось 27—28 сентября в Шэньчжэне, передает Новая Газета.

По данным издания, Россия на заседании не раз поднимала вопрос о том, что китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний. В ответ на это представители Народного банка Китая (аналог российского Центробанка) заявили, что «готовы продолжать» передавать коммерческим банкам КНР информацию «о характере действующих санкционных ограничений».

При этом, уточняют источники «Коммерсанта», трудности возникли даже у тех юридических и физических лиц, которых санкции США не коснулись.

Как отмечает издание, еще в декабре 2014 года глава Сбербанка Герман Греф заявил о сложностях с привлечением денег «не только с западных, но и с восточных рынков». Через полгода первый зампред ВТБ Юрий Соловьев сообщил, что «большая часть китайских банков отказывается проводить операции с российскими кредитными организациями».

После этого о проблеме не говорили до осени 2018 года. 15 сентября представитель Центробанка в Китае Владимир Данилов сообщил об отказах китайских банков обслуживать россиян в связи с санкциями США.

«Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков», – сказал он.

По мнению опрошенных изданием представителей трех российских и двух китайских банков, проблема появилась после первых раундов санкций в конце 2014 года, а к концу 2015 года ее удалось «более-менее решить». Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что ситуация ухудшилась с мая этого года, особенно для компаний, которые попали в так называемый список SDN Минфина США.

Один из источников в дипломатических кругах отметил, что власти Китая не спешат решить проблему.

«Китайцы выражают сочувствие, хлопают по плечу и обещают исправить „перегибы на местах“, но пока результаты весьма скромные», – сказал он.

Ранее заместитель министра экономического развития Сергей Горьков заявил, что Россия и Китай готовят межправительственное соглашение о переходе на двусторонние расчеты в национальных валютах. По его словам, в настоящее время «документ находится в работе». Горьков не назвал точные сроки его подписания.

В начале октября правительство России рассказало о разработке планов по снижению зависимости экономики страны от доллара США. При этом, как отметили в кабинете министров, введение запрета на расчеты в долларах не планируется.