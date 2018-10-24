Итальянская компания Eni вышла из проекта с «Роснефтью» в Черном море
|11:11 24.10.2018
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|Крым
Итальянская компания Eni вышла из проекта с «Роснефтью» по поиску углеводородов на шельфе Черного моря.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат правительства России, передает Новая Газета.
«После завершения в марте 2018 года бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке „Западно-Черноморская площадь“ на шельфе Черного моря компания Eni реализовала свое право на выход из проекта», — сообщил сотрудник аппарата правительства в преддверии встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и премьера Италии Джузеппе Конте.
Кроме того, партнеры также обсуждают временную приостановку работ на шельфе Баренцева моря, добавил представитель правительства.
В мае этого года в «Роснефти» опровергали сведения о том, что Eni выходит из совместных проектов. В российской компании отмечали, что компании «остаются партнерами» и будут их реализовывать до тех пор, «пока позволяют санкции».
С июня 2013 года «Роснефть» и Eni реализуют проект по разработке месторождений на шельфе Черного (Западно-Черноморская площадь) и Баренцева морей (участки Федынский и Центрально-Баренцевский). В совместном предприятии доля «Роснефти» — 66,67%, Eni — 33,33%.
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