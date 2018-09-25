Робота напівлегальної групи по дерибану риби в басейні Азовського моря зупинена.

Чекаємо приїзду Служба безпеки України та Національна поліція України для видворення окупантів з території України.

Голова російської делегації просив забезпечити йому безпеку. Цього ми йому пообіцяти не змогли.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko, Natalya Lyutikova

Робота напівлегальної групи по дерибану риби в басейні Азовського моря зупинена.

Чекаємо приїзду Служба безпеки України та Національна поліція України для видворення окупантів з території України.

Голова російської делегації просив забезпечити йому безпеку. Цього ми йому пообіцяти не змогли