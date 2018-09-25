Робота напівлегальної групи по дерибану риби в басейні Азовського моря зупинена / Видео
|10:25 24.10.2018
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|Крым
Робота напівлегальної групи по дерибану риби в басейні Азовського моря зупинена.
Чекаємо приїзду Служба безпеки України та Національна поліція України для видворення окупантів з території України.
Голова російської делегації просив забезпечити йому безпеку. Цього ми йому пообіцяти не змогли.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko, Natalya Lyutikova
Робота напівлегальної групи по дерибану риби в басейні Азовського моря зупинена.
Чекаємо приїзду Служба безпеки України та Національна поліція України для видворення окупантів з території України.
Голова російської делегації просив забезпечити йому безпеку. Цього ми йому пообіцяти не змогли
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