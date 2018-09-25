Чому перемовини про "розподіл азовської риби з РФ" треба негайно припинити - факти

10:18 24.10.2018 0 комментариев Крым

Щодо кризи в_Азовському морі  - і знову про "розподіл азовської риби з РФ". Чому ці перемовини треба негайно припинити - факти.

Ви, панове держслужбовці, як і ваші дорогі друзі, більш не будете такими радісними як на минулорічному фото, пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

Майже вся делегація РФ складається з представників Федерального агентства РФ по рыболовству (Росрыболовство) та галузевого інституту - Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства АзНИИРХ. Увага! Це відомство і цей інститут є грабіжниками, що після окупації Криму "володіють, користуються та керують" захопленим в якості військового трофея державним українським профільним НДІ - керченським «ЮгНИРО», який навіть зараз називають "Керченский филиал («ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ».Того самого, що використовувався Україною в рамках цієї угоди.

Ми вимагаємо від делегації Державного агентства рибного господарства України (Держрибагентство), представників МЗС, Міністерства юстиції та СБУ негайно припинити зрадницьку поведінку. Ви, панове українські чиновники домовляєтесь з тими, хто вкрав та користується нашою народною власністю та приймаєте, годуєте та танцюєте їх на народний кошт. Це колабораціонізм та визиває підозру в корумпованій зацікавленості...

Ви, панове держслужбовці, як і ваші дорогі друзі, більш не будете такими радісними як на минулорічному фото.



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