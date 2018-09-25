Оккупанты заявили о подготовке морских портов Керчи и Феодосии для судоходного сообщения с Сирией
|10:06 24.10.2018
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|Крым
Закрытые Украиной морские порты Керчи и Феодосии станут основными для организации регулярного судоходного сообщения между оккупированным Крымом и Сирией.
Об этом сообщил "гендиректор" "Крымских морских портов" Алексей Волков, передают Примечания.
"Начинать работу на сирийском направлении до запуска железнодорожной составляющей Керченского моста будет Керченский порт. Феодосия — глубоководный порт, но железнодорожная составляющая при отправке грузов для него — ключевая. В дальнейшем оба порта станут базовыми для этого направления", — сказал Волков.
Он уточнил, что уже сейчас из Феодосии отправляются грузы в Сирию. С запуском железнодорожного сообщения по Керченскому мосту грузооборот порта заметно вырастет. Керчь рассматривается как аванпорт моста для обработки паромов, ро-ро судов и отправки небольших партий грузов, в том числе наливных и газа.
По словам Волкова, отправлять в Сирию из оккупированного Крыма планируют главным образом зерно, строительные материалы, металлопродукцию, технику и оборудование. Взамен Сирия готова поставлять овощи и фрукты.
Напомним: Кремль создает анклав непризнанных территорий - обзор поездки делегации из оккупированного Крыма в Сирию.
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