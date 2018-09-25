Закрытые Украиной морские порты Керчи и Феодосии станут основными для организации регулярного судоходного сообщения между оккупированным Крымом и Сирией.

Об этом сообщил "гендиректор" "Крымских морских портов" Алексей Волков, передают Примечания.

"Начинать работу на сирийском направлении до запуска железнодорожной составляющей Керченского моста будет Керченский порт. Феодосия — глубоководный порт, но железнодорожная составляющая при отправке грузов для него — ключевая. В дальнейшем оба порта станут базовыми для этого направления", — сказал Волков.

Он уточнил, что уже сейчас из Феодосии отправляются грузы в Сирию. С запуском железнодорожного сообщения по Керченскому мосту грузооборот порта заметно вырастет. Керчь рассматривается как аванпорт моста для обработки паромов, ро-ро судов и отправки небольших партий грузов, в том числе наливных и газа.

По словам Волкова, отправлять в Сирию из оккупированного Крыма планируют главным образом зерно, строительные материалы, металлопродукцию, технику и оборудование. Взамен Сирия готова поставлять овощи и фрукты.

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