Чубаров — про украинско-российскую комиссию по Азовскому морю: происходит «гибридное размытие суверенитета Украины»

09:39 24.10.2018 0 комментариев Крым

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа без приглашения приехал на заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

На своей странице в Facebook Рефат Чубаров сообщил, что посетил 30-ю сессию украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая началась 23 октября в Киеве, сообщает ATR.

«На заседании сессии украинско-российской комиссии по вопросам рыбоводства в Азовском море. Если одним словом, это ПЦ... Меня с моими, мягко говоря, неудобными вопросами, пока еще терпят, но чувствую, что скоро взорвутся...», — написал Чубаров.

Позже он записал видеообращение, в котором заявил, что происходит «гибридное размытие суверенитета Украины». А украинская сторона на заседании не затрагивала вопросы аннексии РФ Крыма, захвата украинской собственности на полуострове и действий России в Азовском море и Керченском проливе.

«В каждом выступлении украинской стороны не было ни одного слова про оккупированный Крым. Не было ни одного слова про милитаризацию Россией Азовского моря. Не было ни одного слова про захваченную преступным путем собственность Госагентства по вопросам рыболовства, которая размещена на территории временно оккупированного Крыма. Наши украинские чиновники ведут себя так, чтобы не раздражать российскую сторону. Российская сторона ведет себя так, будто они абсолютно правильно находятся в Крыму. Мы не можем удовлетворять все это гибридное размытие суверенитета Украины. Мы не можем три дня проводить заседания и никаким образом не обговаривать вопрос оккупации Крыма, вопрос незаконного строительства «Крымского моста». Я все это считаю невозможным и недостойным», — считает глава Меджлиса.

Напомним: Россия проводит массированную милитаризацию Азовского моря - Могерини.



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