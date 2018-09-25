Могерини обсудит с Гройсманом пути поддержки ЕС Украины в контексте ситуации в Азовском море
|09:12 24.10.2018
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|Крым
В ходе Совета ассоциации Украина-ЕС, который должен пройти в декабре с участием вице-президента Европейской комиссии — Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини и Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, одной из тем обсуждения станет ситуация в Азовском море и поиск путей для ее решения.
Об этом в ходе пленарного заседания Европейского парламента Могерини, передает корреспондент УНН.
“Сосредоточить внимание на этом вопросе (ситуации в Азовском море), по моему мнению, важно по разным причинам. Прежде всего, это важно для наших принципов и ценностей, во-вторых — для суверенитета Украины, а также для экономики — как Украины, так и Европейского Союза, и также для нашей коллективной безопасности. Я думаю, у нас есть много веских причин для того, чтобы внимательно следить за тем, что происходит в Азовском море и продолжать реагировать должным образом и объединено”, — отметила Высокий представитель.
По ее словам, для этого поддержка Европейского Парламента продолжает иметь ключевое значение.
“Часть следующего Совета ассоциации Украина-ЕС, которую я буду возглавлять через несколько месяцев, насколько мне известно, с украинским премьер-министром, также будет посвящена тому, как наилучшим образом решить эту проблему, а также о том, какую поддержку ЕС может дать Украине в этом контексте, из которого мы, как и в других случаях, поддерживаем Украину”, - подчеркнула Могерини.
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