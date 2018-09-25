Могерини обсудит с Гройсманом пути поддержки ЕС Украины в контексте ситуации в Азовском море

09:12 24.10.2018 0 комментариев Крым

В ходе Совета ассоциации Украина-ЕС, который должен пройти в декабре с участием вице-президента Европейской комиссии — Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини и Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, одной из тем обсуждения станет ситуация в Азовском море и поиск путей для ее решения.

Об этом в ходе пленарного заседания Европейского парламента Могерини, передает корреспондент УНН.

“Сосредоточить внимание на этом вопросе (ситуации в Азовском море), по моему мнению, важно по разным причинам. Прежде всего, это важно для наших принципов и ценностей, во-вторых — для суверенитета Украины, а также для экономики — как Украины, так и Европейского Союза, и также для нашей коллективной безопасности. Я думаю, у нас есть много веских причин для того, чтобы внимательно следить за тем, что происходит в Азовском море и продолжать реагировать должным образом и объединено”, — отметила Высокий представитель.

По ее словам, для этого поддержка Европейского Парламента продолжает иметь ключевое значение.

“Часть следующего Совета ассоциации Украина-ЕС, которую я буду возглавлять через несколько месяцев, насколько мне известно, с украинским премьер-министром, также будет посвящена тому, как наилучшим образом решить эту проблему, а также о том, какую поддержку ЕС может дать Украине в этом контексте, из которого мы, как и в других случаях, поддерживаем Украину”, - подчеркнула Могерини.



Ещё на эту тему:

15:14 24.10.2018
НАТО напомнило России о ее собственных обязательствах в Азовском море
14:20 24.10.2018
В оккупированном Крыму продолжают бомбить
09:39 24.10.2018
Чубаров — про украинско-российскую комиссию по Азовскому морю: происходит «гибридное размытие суверенитета Украины»
07:37 24.10.2018
Евросоюз и НАТО обязаны направить в Азовское море военные корабли - евродепутат от Германии
07:20 24.10.2018
Ситуация в Азовском море грозит новым конфликтом в Европе - дебаты в Европарламенте
07:03 24.10.2018
Россия проводит массированную милитаризацию Азовского моря - Могерини
20:35 23.10.2018
Оккупанты продолжают наращивать корабельную группировку в Азовском море
15:50 23.10.2018
23 октября Европарламент обсудит ситуацию в Азовском море
12:49 23.10.2018
Подразделения морской пехоты ЧФ России подняты по тревоге
10:36 23.10.2018
Сьогодні в Києві будуть ділити квоти на вилов риби в Азовському морі з делегацією держави-агресора та окупанта / Документ
08:02 23.10.2018
Батальон морской пехоты получил место постоянной дислокации в Мариуполе
14:20 22.10.2018
Украины нет четкой границы для обороны на Азовском море, которую армия должна оборонять
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
16:35 24.10.2018
Парламент Армении не избрал единственного претендента – Пашиняна премьер-министром
11:03 23.10.2018
Парламент Армении не принял проект поправок в Избирательный кодекс
15:42 22.10.2018
Армянская авиакомпания жалуется на дифференцированную ценовую политику российских аэропортов
14:04 18.10.2018
Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
Все новости страны
Болгария Болгария
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
Все новости страны
Греция Греция
07:47 25.10.2018
В Греции экс-министра финансов взяли под стражу за коррупцию
20:09 24.10.2018
Гражданам Греции установлен безвизовый режим с США
18:30 23.10.2018
В Греции арестовали украинского моряка и обвинили в наркоторговле: дело имеет ряд непонятных деталей
15:47 18.10.2018
Македония и НАТО начинают официальные переговоры о вступлении
Все новости страны
Грузия Грузия
18:50 24.10.2018
Международная миссия наблюдателей NDI будет следить за президентскими выборами в Грузии
11:38 22.10.2018
На российской военной базе ЮВО в самопровозглашенной республике Абхазия началась итоговая годовая проверка
07:37 22.10.2018
Полученные от США два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) вошли в состав береговой охраны Грузии / Фото
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
12:32 24.10.2018
Спикер парламента Молдовы обсудил с сенаторами США противодействие гибридным угрозам в преддверии выборов
08:14 24.10.2018
В Молдове по подозрению в коррупции задержали пятерых судей и прокурора
09:50 23.10.2018
Турция – гарант стабильности в Гагаузии
12:25 18.10.2018
Включение «евроинтеграции» в Конституцию Молдовы было принято в первом чтении, но провалено во втором
Все новости страны
Россия Россия
19:17 24.10.2018
Кингисеппский машзавод попытается построить дизеля для "Каракуртов"
17:56 24.10.2018
В России, чтобы обойти санкции, хотят разрешить параллельный импорт
15:41 24.10.2018
Именно Россия ставит под сомнение договор о ликвидации ракет – Столтенберг
11:38 24.10.2018
Китайские банки отказываются обслуживать россиян из-за американских санкций
Все новости страны
Румыния Румыния
14:37 23.10.2018
Румыния инвестирует 360 млн евро в расширение военной авиабазы
09:06 23.10.2018
Румынский авиаперевозчик открывает прямой рейс из Одессы в Бухарест
17:30 22.10.2018
Румынский флот выберет проект многоцелевого корвета из трех вариантов / Фото
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
Все новости страны
Турция Турция
13:45 23.10.2018
Посол Греции вызван в МИД Турции
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
Все новости страны
Украина Украина
08:08 25.10.2018
Европарламент предлагает назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу
07:27 25.10.2018
Госагентство рыбного хозяйства Украины заявляет о необходимости проведения сессии украинско-российской комиссии
07:09 25.10.2018
Ключові моменти виступу Могеріні що до кризи в Азовському морі
20:36 24.10.2018
Аэрофлот возобновил субсидируемые полеты, оккупированного Крыма в списке нет
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс