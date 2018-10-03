США начали кибероперацию против России - New York Times
|08:48 24.10.2018
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|Россия
В США сообщили о начале первой операции в киберпространстве, направленной против России - чтобы предотвратить ее вмешательство в выборы.
Американское киберкомандование также направило людей в Европу, чтобы помочь союзникам противостоять вторжению России в правительственные сети, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны США, передает Главред.
Киберкомандование США будет уведомлять сотрудников русских спецслужб, что они находятся под наблюдением и контролем.
При этом США не планируют применять прямых угроз; однако отдавшие приказы чиновники и офицеры могут попасть под санкции и обвинения.
Эта кампания является первой международной операцией для защиты американских выборов.
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