Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: у жителей Армянска выпадают зубы и волосы
|08:31 24.10.2018
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|Крым
В результате экологической катастрофы, спровоцированной выбросами на заводе "Титан" в аннексированном Россией Крыму, у жителей Армянска выпадают зубы и волосы.
При этом в Санкт-Петербургском институте гематологии и трансфузиологии подтвердили, что обращались к руководству городской больницы Армянска с просьбой заняться сбором материала (выпавших зубов и волос) для дальнейших исследований, пишут "Примечания", информирует Главред.
Специалисты благодаря волосам и зубам жителей хотят получить объективную картину того, какие именно химические элементы накопились в организмах жителей Армянска, пострадавших в результате химических выбросов.
По словам заместителя главврача горбольницы Армянска Натальи Петуховой, сбор биоматериалов для ФМБА проводится, при этом выпавшие зубы и волосы уже сдали порядка 50 городских жителей.
В свою очередь главврач больницы Татьяна Райкова пояснила, что публично объявлять о сборе волос и зубов не стали во избежание паники.
Кроме того, недавно при "правительстве" Крыма прошло заседание Комиссии по ситуации в Армянске, где прозвучали нарекания в адрес местных ученых. При этом чиновникам предложили обратиться за помощью к ученым из крупнейших городов России с большим опытом работы в зонах техногенных аварий.
Издание со ссылкой на информацию от местных жителей пишет о том, что жители Армянска покидают город, некоторые даже пытаются продать квартиры, но спроса после ЧП нет.
Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине, на случай эвакуации, проводят инвентаризацию зданий располагающих отоплением.
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