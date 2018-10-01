Евросоюз и НАТО обязаны направить в Азовское море военные корабли - евродепутат от Германии
|07:37 24.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Европейский союз и НАТО обязаны направить свои боевые корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину, заявила 23 октября на слушаниях в Европейском парламенте депутат от Германии Ребекка Хармс.
Депутат напомнила, что промедление может вызвать эскалацию напряжения в этом регионе, и отметила, что Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе следовало бы расширить свой мониторинговый мандат на территорию Азовского моря, сообщает Главред ссылаясь на "Укринформ".
"События в Азовском море необходимо рассматривать в контексте русской оккупации Крыма", – подчеркнула евродепутат.
Напомним, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, Россия проводит массированную милитаризацию Азовского моря.
Ещё на эту тему:
09:12 24.10.2018
Могерини обсудит с Гройсманом пути поддержки ЕС Украины в контексте ситуации в Азовском море
Могерини обсудит с Гройсманом пути поддержки ЕС Украины в контексте ситуации в Азовском море
07:20 24.10.2018
Ситуация в Азовском море грозит новым конфликтом в Европе - дебаты в Европарламенте
Ситуация в Азовском море грозит новым конфликтом в Европе - дебаты в Европарламенте
15:50 23.10.2018
23 октября Европарламент обсудит ситуацию в Азовском море
23 октября Европарламент обсудит ситуацию в Азовском море
12:49 23.10.2018
Подразделения морской пехоты ЧФ России подняты по тревоге
Подразделения морской пехоты ЧФ России подняты по тревоге
10:36 23.10.2018
Сьогодні в Києві будуть ділити квоти на вилов риби в Азовському морі з делегацією держави-агресора та окупанта / Документ
Сьогодні в Києві будуть ділити квоти на вилов риби в Азовському морі з делегацією держави-агресора та окупанта / Документ
14:20 22.10.2018
Украины нет четкой границы для обороны на Азовском море, которую армия должна оборонять
Украины нет четкой границы для обороны на Азовском море, которую армия должна оборонять
09:23 22.10.2018
Хронологія кризи в Азовському морі - чергове затримання після 3-х тижнів перерви / Карта
Хронологія кризи в Азовському морі - чергове затримання після 3-х тижнів перерви / Карта
08:45 22.10.2018
Відремонтовано найбільший корабель морської охорони на Азові / Фото
Відремонтовано найбільший корабель морської охорони на Азові / Фото