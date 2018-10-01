Европейский союз и НАТО обязаны направить свои боевые корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину, заявила 23 октября на слушаниях в Европейском парламенте депутат от Германии Ребекка Хармс.

Депутат напомнила, что промедление может вызвать эскалацию напряжения в этом регионе, и отметила, что Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе следовало бы расширить свой мониторинговый мандат на территорию Азовского моря, сообщает Главред ссылаясь на "Укринформ".

"События в Азовском море необходимо рассматривать в контексте русской оккупации Крыма", – подчеркнула евродепутат.

Напомним, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, Россия проводит массированную милитаризацию Азовского моря.