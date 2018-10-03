Верховный суд приостановил производство по "санкционному" иску Аксенова
|07:54 24.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Кассационный админсуд Украины в составе Верховного суда в понедельник, 22 октября, приостановил производство по иску подконтрольного Кремлю так называемого главы Совета министров Крыма Сергея Аксенова об отмене санкций относительно него.
Об этом 23 октября "Крым.Реалии" сообщили в суде, передает Укринформ.
В админсуде не раскрыли всех деталей итогов заседания, но отметили, что приостановка производства связана с порядком разбирательства дела.
В суде уточнили, что решением суда удовлетворены два ходатайства о привлечении третьего лица по делу Аксенова и ходатайство представителя Аксенова, адвоката Антона Журавля, о "приостановке производства по делу".
"Разрешение данного спора (о санкциях против Аксенова - ред.) предшествует решениям по делу о законности решения СНБО 2 мая 2018 года о применении и отмене персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер...", - процитировали в суде фрагмент постановления и объяснили, что сначала должен быть рассмотрен спор о законности решения СНБО.
Адвокат Аксенова Журавель в комментарии сообщил, что еще не получил решение суда.
Как сообщалось, в конце августа представители Аксенова подали иск в Окружной админсуд Киева с требованием отменить введенные против него персональные санкции. Ответчиками в иске заявлены Президент Украины Петр Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также украинский Кабмин, Нацбанк, СБУ.
Украинская прокуратура рассматривает дела против Аксенова, а также против бывшего спикера Верховной Рады АРК Владимира Константинова. Их обвиняют по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины - "призывы к насильственному свержению конституционного строя" и "посягательство на территориальную целостность Украины".
Ещё на эту тему:
В Болгарии задержали судно следовавшее из аннексированного Крыма
Малые десантные корабли на воздушной подушке остаются для оккупантов недоступными из-за отсутствия украинских комплектующих
Канада поддерживает усиление санкционного давления на РФ, в частности из-за Керченского моста
Ротенберг подал иск против скандинавских банков, они прекратили обслуживать счета его компаний из-за санкций США
Судно-нарушитель доставило гипс из Турции в оккупированный Крым
Представництвом Президента в АРК зупинена робота насосної станції, що постачає сировину до окупованого Криму
Турция перекрыла мошеннические схемы нелегального захода судов в порты оккупированного Крыма
Судно SOURIA к которому применены санкции США совершило прямой рейс из Турции в оккупированный Крым