Кассационный админсуд Украины в составе Верховного суда в понедельник, 22 октября, приостановил производство по иску подконтрольного Кремлю так называемого главы Совета министров Крыма Сергея Аксенова об отмене санкций относительно него.

Об этом 23 октября "Крым.Реалии" сообщили в суде, передает Укринформ.

В админсуде не раскрыли всех деталей итогов заседания, но отметили, что приостановка производства связана с порядком разбирательства дела.

В суде уточнили, что решением суда удовлетворены два ходатайства о привлечении третьего лица по делу Аксенова и ходатайство представителя Аксенова, адвоката Антона Журавля, о "приостановке производства по делу".

"Разрешение данного спора (о санкциях против Аксенова - ред.) предшествует решениям по делу о законности решения СНБО 2 мая 2018 года о применении и отмене персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер...", - процитировали в суде фрагмент постановления и объяснили, что сначала должен быть рассмотрен спор о законности решения СНБО.

Адвокат Аксенова Журавель в комментарии сообщил, что еще не получил решение суда.

Как сообщалось, в конце августа представители Аксенова подали иск в Окружной админсуд Киева с требованием отменить введенные против него персональные санкции. Ответчиками в иске заявлены Президент Украины Петр Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также украинский Кабмин, Нацбанк, СБУ.

Украинская прокуратура рассматривает дела против Аксенова, а также против бывшего спикера Верховной Рады АРК Владимира Константинова. Их обвиняют по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины - "призывы к насильственному свержению конституционного строя" и "посягательство на территориальную целостность Украины".