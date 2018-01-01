В Молдове по подозрению в коррупции задержали пятерых судей и прокурора
|08:14 24.10.2018
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|Молдова
Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдовы задержали 10 человек, среди которых пять судей, прокурор, адвокат, юридический инспектор, врач и один из обвиняемых по уголовному делу.
Все задержанные подозреваются в коррупции, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.
«Процедура уголовного преследования была начата по инициативе генерального прокурора Молдовы Эдуарда Харунжена. Задержанные (трое судей апелляционной палаты и двое из суда Центрального сектора Кишинева) подозреваются в получении взяток в особо крупных размерах. В обмен на деньги, судьи выносили оправдательные приговоры», - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Молдовы.
Отмечается также, что посредниками в получении взяток были адвокат и прокурор, а сбором денег занимались врач и один из обвиняемых, проходящих по уголовному делу.
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