В Европарламенте заявляют о недопустимости агрессивных действий России в Азовском море, что может привести к эскалации нового конфликта в Европе, и призывают ввести дополнительные санкции против Кремля.

Об этом подчеркнуло подавляющее большинство участников дебатов во вторник, 23 октября, в Европарламенте относительно ситуации в Азовском море, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.

"Нарушение со стороны России международного права – это не новый факт. Но попытка аннексии Азовского моря и частичная блокада украинских портов – это очередной серьезный вызов, который ухудшает европейский режим на морях. Очевидно, что это более серьезно, чем торговые и экономические вопросы. Ситуация в Азове постепенно может превратиться в новый конфликт", - заявила от имени политической группы Европейской народной партии депутат Сандра Калниете.

Представитель политической группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Виктор Боштинару отметил, что строительство Керченского моста и события в Азовском море – это очередная атака со стороны РФ против суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины, а также прямое нарушение международного права.

"ЕС должен способствовать разрешению ситуации, и навигация в Азовском море должна быть возвращена к нормам международного морского права", - заявил представитель "эсдеков".

Он добавил, что ситуация угрожает всему восточному флангу НАТО, а также безопасности стран-членов.

"Агрессивная позиция России в Азовском море является очередным примером, что эта страна применяет меры для недопущения туда доступа", - отметила депутат от группы Консерваторов и реформистов Анна Фотыга.

В свою очередь депутат от политической группы Альянса либералов и демократов за Европу Петрас Ауштревичус заявил о необходимости введения против России дополнительных санкций.

"Единственным ответом на это грубое нарушение международного права является введение дополнительных ограниченных мер против агрессивного Кремля", - убежден политик.

Ауштревичус также отметил, что ЕС должен применить юридическо-правовые меры в отношении европейских компаний, отдельных людей и даже стран, которые сотрудничают с российской стороной в нарушение режима санкций.

"События в Азовском море необходимо рассматривать в контексте российской оккупации Крыма", - заявила в свою очередь представитель "зеленых" Ребекка Хармс.

Она выразила мнение, что ОБСЕ должно расширить свой мониторинговый мандат на территорию Азовского моря, а ЕС и НАТО должны перебросить военные корабли в регион, чтобы предотвратить эскалацию.

Как ожидается, резолюция Европарламента относительно действий России в Азовском море будет проголосована в четверг. Проекты документа подали пять крупнейших политических групп законодательного органа ЕС.