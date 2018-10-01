Россия проводит массированную милитаризацию Азовского моря - Могерини
|07:03 24.10.2018
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|Крым
Россия проводит массированную милитаризацию Азовского моря.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, выступая перед депутатами Европарламента в ходе слушаний по ситуации в Азовском море, сообщает Укринформ.
“Даже более тревожным за более жесткий контроль со стороны России за проходом судов через пролив является то, что параллельно с этим проходит милитаризация Азовского моря. Россия начала применять все больше военных кораблей в этом регионе, и Украина частично ответила на это увеличением собственного военного присутствия", - отметила Могерини.
Дипломат подчеркнула, что милитаризация Азовского моря не отвечает ничьим интересам. "Она может лишь дестабилизировать деликатную ситуацию по безопасности в более широком регионе Черного моря", - сказала Могерини.
Как сообщалось, российские силовики в апреле начали задерживать в акватории Азовского моря суда, которые направляются в украинские порта. Такие действия агрессора являются нарушением международного морского права, направленным на подрыв экономических, политических и безопасностных интересов Украины в регионе.
Напомним: Оккупанты продолжают наращивать корабельную группировку в Азовском море.
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