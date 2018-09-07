Оккупанты провели в Черном море совместное учение для экипажа фрегата ЧФ РФ «Адмирал Григорович» и расчётов комплексов «Бал» и «Бастион», а также малые противолодочные корабли «Суздалец» и «Поворино» с помощью авиации осуществили поиск и обнаружение подводной лодки условного противника.

Об этом сообщается на сайте минобороны страны-агрессора, передает Флот - 2017.

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» и личный состав боевых расчётов мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» приняли участие в совместном учении, по легенде которого дивизионам комплексов «Бастион» и «Бал» необходимо было обнаружить и условно поразить корабль «противника», а боевым постам ПВО «Адмирала Григорович» отразить ракеты береговых комплексов и ответным пуском ракетного оружия «уничтожить» позиции «Бастиона» и «Бала». Учебный бой проводился без реального применения ракет, были выполнены электронные пуски ракет.

В результате учебного боя личный состав боевых постов ПВО фрегата отразил ракеты береговых комплексов, а выпущенные в ответ по позициям «Бала» и «Бастиона» ракеты были уничтожены расчётами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», который прикрывал позиции противокорабельных ракетных комплексов.

В свою очередь экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Поворино» флота оккупантов при поддержке отдельного смешанного авиационного полка морской авиации ЧФ осуществили поиск и уничтожение подводной лодки условного противника.

Из состава морской авиации были задействованы вертолёт Ка-27ПЛ и противолодочный самолёт-амфибия Бе-12.

В ходе тренировки экипажи малых противолодочных кораблей выполнили боевые упражнения по применению торпедного оружия.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.