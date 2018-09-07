Фрегат и противолодочные корабли оккупантов провели учения в Черном море

20:59 23.10.2018 0 комментариев Крым

Оккупанты провели в Черном море совместное учение для экипажа фрегата ЧФ РФ «Адмирал Григорович» и расчётов комплексов «Бал» и «Бастион», а также малые противолодочные корабли «Суздалец» и «Поворино» с помощью авиации осуществили поиск и обнаружение подводной лодки условного противника.

Об этом сообщается на сайте минобороны страны-агрессора, передает  Флот - 2017.

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» и личный состав боевых расчётов мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» приняли участие в совместном учении, по легенде которого дивизионам комплексов «Бастион» и «Бал» необходимо было обнаружить и условно поразить корабль «противника», а боевым постам ПВО «Адмирала Григорович» отразить ракеты береговых комплексов и ответным пуском ракетного оружия «уничтожить» позиции «Бастиона» и «Бала». Учебный бой проводился без реального применения ракет, были выполнены электронные пуски ракет.

В результате учебного боя личный состав боевых постов ПВО фрегата отразил ракеты береговых комплексов, а выпущенные в ответ по позициям «Бала» и «Бастиона» ракеты были уничтожены расчётами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», который прикрывал позиции противокорабельных ракетных комплексов.

В свою очередь экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Поворино» флота оккупантов при поддержке отдельного смешанного авиационного полка морской авиации ЧФ осуществили поиск и уничтожение подводной лодки условного противника.

Из состава морской авиации были задействованы вертолёт Ка-27ПЛ и противолодочный самолёт-амфибия Бе-12.

В ходе тренировки экипажи малых противолодочных кораблей выполнили боевые упражнения по применению торпедного оружия.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.



Ещё на эту тему:

17:50 20.09.2018
«Чистое небо-2018»: в Украину на учения прибудут ВВС США и НАТО
11:44 20.09.2018
Зенитчики ЮВО отработали боевые пуски ракет, в том числе и в оккупированном Крыму
12:39 19.09.2018
В Италии планируют проведение будущих учений "Си Бриз — 2019"
10:20 18.09.2018
Миссия ОБСЕ в Молдове выразила озабоченность несанкционированными военными учениями в Зоне безопасности
15:46 17.09.2018
На Каспийской флотилии началась проверка боевой готовности
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
13:58 11.09.2018
Принуждение к экономическому сотрудничеству: в России начались крупнейшие военные маневры
11:37 11.09.2018
Оккупированный Крым используют как полигон для крупномасштабных учений
11:11 11.09.2018
Оккупанты в Черном море опять воевали с "террористами"
20:52 07.09.2018
Миссия НАТО в Средиземном море пополнилась кораблями Хорватии и Великобритании
11:49 07.09.2018
На здании Генической райгосадминистрации установили пулеметы / Фото
14:12 05.09.2018
Молдавские военнослужащие тренируются на полигоне Бабадаг в Румынии
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
11:03 23.10.2018
Парламент Армении не принял проект поправок в Избирательный кодекс
15:42 22.10.2018
Армянская авиакомпания жалуется на дифференцированную ценовую политику российских аэропортов
14:04 18.10.2018
Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
07:24 17.10.2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
Все новости страны
Болгария Болгария
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
Все новости страны
Греция Греция
18:30 23.10.2018
В Греции арестовали украинского моряка и обвинили в наркоторговле: дело имеет ряд непонятных деталей
15:47 18.10.2018
Македония и НАТО начинают официальные переговоры о вступлении
17:34 17.10.2018
Глава МИД Греции подал в отставку
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
Все новости страны
Грузия Грузия
11:38 22.10.2018
На российской военной базе ЮВО в самопровозглашенной республике Абхазия началась итоговая годовая проверка
07:37 22.10.2018
Полученные от США два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) вошли в состав береговой охраны Грузии / Фото
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
Все новости страны
Молдова Молдова
08:14 24.10.2018
В Молдове по подозрению в коррупции задержали пятерых судей и прокурора
09:50 23.10.2018
Турция – гарант стабильности в Гагаузии
12:25 18.10.2018
Включение «евроинтеграции» в Конституцию Молдовы было принято в первом чтении, но провалено во втором
19:10 17.10.2018
Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявления для прессы
Все новости страны
Россия Россия
08:48 24.10.2018
США начали кибероперацию против России - New York Times
18:55 23.10.2018
Медведев: российские санкции затронут сотни граждан Украины
17:40 23.10.2018
Минобороны РФ потратит полмиллиарда рублей на слежку за интернет-активностью курсантов
12:22 23.10.2018
Особенности военного судостроения в России / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
14:37 23.10.2018
Румыния инвестирует 360 млн евро в расширение военной авиабазы
09:06 23.10.2018
Румынский авиаперевозчик открывает прямой рейс из Одессы в Бухарест
17:30 22.10.2018
Румынский флот выберет проект многоцелевого корвета из трех вариантов / Фото
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
Все новости страны
Турция Турция
13:45 23.10.2018
Посол Греции вызван в МИД Турции
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
Все новости страны
Украина Украина
09:39 24.10.2018
Чубаров — про украинско-российскую комиссию по Азовскому морю: происходит «гибридное размытие суверенитета Украины»
09:12 24.10.2018
Могерини обсудит с Гройсманом пути поддержки ЕС Украины в контексте ситуации в Азовском море
08:31 24.10.2018
Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: у жителей Армянска выпадают зубы и волосы
07:54 24.10.2018
Верховный суд приостановил производство по "санкционному" иску Аксенова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс