Москва перебрасывает в Азовское море еще один пограничный сторожевой корабль.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передает Флот - 2017.

Для усиления азовской группировки пограничной службы ФСБ РФ Волго-Балтийским каналом в Азовское море передислоцируется ПСКР «Безупречный» проекта 22460, шифр «Охотник».

Как сообщалось ранее, 10 и 11 октября оккупанты начали переброску в Азовское море из других пограничных округов ПСКР-920 (б/н 178) «Сыктывкар» и ПСКР-921 «Кизляр» (б/н 177) проекта 10410 «Светляк» Береговой охраны ФСБ РФ.

22 октября «сторожевики» прибыли в Ростов.

Справка:

Сторожевые корабли проекта 22460, проектный шифр «Охотник» — тип дизельных пограничных (патрульных) сторожевых кораблей территориального моря второго ранга. Может быть отнесен к малым корветам.

ПСКР проекта 22460 предназначены для охраны государственной границы, территориальных вод, континентального шельфа, для проведения аварийно-спасательных работ, а также для осуществления экологического контроля и ликвидации последствий природных бедствий. Наряду с охраной границы в задачу кораблей этого класса могут входить операции по борьбе с терроризмом и морским пиратством

Корабли проекта 22460 отличаются от своих предшественников кораблестроительными качествами: корабль сможет нести службу при волнении моря в 6 баллов, при этом свободно маневрировать, обладает повышенной мореходностью — скорость на спокойной воде до 30 узлов.

Основные характеристики

Водоизмещение: 630 т (стандартное)

Длина: 62,5 м (наибольшая)

Ширина: 12 м (наибольшая)

Двигатели: дизельные двигатели MTU 16V4000M73L

Скорость хода: до 30 узлов (максимальная), 21 узел (крейсерская), 12 узлов (экономическая)

Дальность плавания:3 500 миль

Автономность плавания: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение

Навигационное вооружение: «Тримс»

Артиллерия: 2 × 1 × 12,7-мм пулемёт Корд

Зенитная артиллерия: 1 × 6 × 30-мм АУ АК-630

Авиационная группа: 1 вертолёт, 1 БПЛА