Оккупанты продолжают наращивать корабельную группировку в Азовском море
|20:35 23.10.2018
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|Крым
Москва перебрасывает в Азовское море еще один пограничный сторожевой корабль.
Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передает Флот - 2017.
Для усиления азовской группировки пограничной службы ФСБ РФ Волго-Балтийским каналом в Азовское море передислоцируется ПСКР «Безупречный» проекта 22460, шифр «Охотник».
Как сообщалось ранее, 10 и 11 октября оккупанты начали переброску в Азовское море из других пограничных округов ПСКР-920 (б/н 178) «Сыктывкар» и ПСКР-921 «Кизляр» (б/н 177) проекта 10410 «Светляк» Береговой охраны ФСБ РФ.
22 октября «сторожевики» прибыли в Ростов.
Справка:
Сторожевые корабли проекта 22460, проектный шифр «Охотник» — тип дизельных пограничных (патрульных) сторожевых кораблей территориального моря второго ранга. Может быть отнесен к малым корветам.
ПСКР проекта 22460 предназначены для охраны государственной границы, территориальных вод, континентального шельфа, для проведения аварийно-спасательных работ, а также для осуществления экологического контроля и ликвидации последствий природных бедствий. Наряду с охраной границы в задачу кораблей этого класса могут входить операции по борьбе с терроризмом и морским пиратством
Корабли проекта 22460 отличаются от своих предшественников кораблестроительными качествами: корабль сможет нести службу при волнении моря в 6 баллов, при этом свободно маневрировать, обладает повышенной мореходностью — скорость на спокойной воде до 30 узлов.
Основные характеристики
Водоизмещение: 630 т (стандартное)
Длина: 62,5 м (наибольшая)
Ширина: 12 м (наибольшая)
Двигатели: дизельные двигатели MTU 16V4000M73L
Скорость хода: до 30 узлов (максимальная), 21 узел (крейсерская), 12 узлов (экономическая)
Дальность плавания:3 500 миль
Автономность плавания: 60 суток
Экипаж: 24 человека
Вооружение
Навигационное вооружение: «Тримс»
Артиллерия: 2 × 1 × 12,7-мм пулемёт Корд
Зенитная артиллерия: 1 × 6 × 30-мм АУ АК-630
Авиационная группа: 1 вертолёт, 1 БПЛА
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