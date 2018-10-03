Медведев: российские санкции затронут сотни граждан Украины
|18:55 23.10.2018
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|Россия
Российские санкции в отношении Украины затронут сотни граждан этого государства и компании, которые они контролируют, заявил во вторник глава российского правительства Дмитрий Медведев.
Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капиталов и поставки ряда товаров, сообщает Радио Свобода.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что санкции не затронут обычных граждан Украины, находящихся на территории России. Он добавил, что украинский народ остается "братским", за исключением его "неудачных представителей".
Накануне Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".
Глава государства поручил правительству подготовить перечень физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, а также определить сами ограничительные меры.
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