У Порошенко отреагировали на визит путинских "рыбаков" в Киев
|16:50 23.10.2018
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|Крым
Представительство президента Украины в Крыму примет участие во встрече Госрыбагентства и делегации из России по квотам на вылов рыбы в Азовском море, которая пройдет в Киеве с 23 по 25 октября.
Об этом заявил представитель президента Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин в Facebook, сообщает Главред.
"Представительство Президента Украины в АРК принимает участие в мероприятии. Опять же исключительно с целью защиты госинтересов. Пусть нам представители РФ объяснят несколько аспектов по Азову, по квотам, идущим на Крым с РФ, о милитаризации, о похищенных рыбаках. А потом мы будем действовать - согласно полномочиям", - написал он, комментируя пост журналиста Андрея Клименко о том, что представитель ГПСУ отказался участвовать во встрече "по принципиальным мотивам".
В понедельник, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.
В документе сказано, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов".
В сентябре президент Украины Петр Порошенко одписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России.
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