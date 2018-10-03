В Греции арестован украинский капитан иностранного судна, которое находилось в районе «с подозрительной активностью», связанной с торговлей наркотиками.

Как сообщил УНИАН представитель пресс-службы, руководитель проектов благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» Андрей Шевченко, вчера в организацию обратились родственники жителя Одессы Владимира Шемонаева, работавшего капитаном на судне Erato (IMO: 9472103, MMSI: 636015002, позывной A8XZ4, флаг Либерии).

Как отметил Шевченко, по окончанию рейса, направляясь в Украину в начале октября, Шемонаев был задержан в аэропорту Афин, якобы по запросу Интерпола. В дальнейшем моряка арестовали.

Основанием для подобных действий греческих правоохранителей стала информация о нахождении указанного судна «в районе с подозрительной активностью». При этом, как отметил Шевченко, само судно после задержания украинца беспрепятственно покинуло Афины и в настоящее время продолжает работать. Кроме того, весь экипаж сменился и беспрепятственно отбыл домой.

Как акцентирует Шевченко, не было проведено ни одной экспертизы и не предъявлено ни одного доказательства, которое может свидетельствовать о веских основаниях для задержания украинца.

Отмечается, что само дело, в рамках которого задержан гражданин Украины, рассматривается компетентными органами Испании, и власти Греции заявили о намерениях экстрадиции Шемонаева именно в эту страну.

«Сейчас в Республике Греция находится омбудсмен Украины. Учитывая, что Шемонаев всегда отличался только положительными характеристиками, энтузиаст своего дела, параллельно с работой на флоте преподавал и воспитал плеяды профессионалов, семья надеется, что, этот случай станет объектом ее переговоров. Также, что она будет содействовать защите прав и свобод нашего соотечественника, справедливому и скорейшему разбирательству по данному делу в Греции и возвращению моряка домой», - подчеркнул Шевченко.

Как сообщила дочь Шемонаева Алла Кирилюк, сегодня, 23 октября, в Афинах украинскому капитану должны вручить европейский ордер на арест. При этом, по ее мнению, происходящее в Греции – желание бюрократически затянуть и запутать дело.

«Моряки в таких ситуациях зачастую остаются крайними – без надежды на справедливое разбирательство», - сказала дочь капитана, добавив, что родственники уже обращались с просьбой о помощи в различные инстанции, включая МИД Украины, но безрезультатно.

В настоящее время ее 58-летний отец содержится в Коридаллосе – крупнейшей греческой тюрьме строгого режима.

Родственники арестованного украинца предполагают, что под «районом с подозрительной активностью» подразумевается то, что часть рейса контейнеровоза Erato осуществлялась на Колумбию, где имеют место факты выявления незаконной торговли наркотиками. Якобы в указанном районе была задержана яхта с наркотиками, и время ее задержания совпало с периодом пребывания там Erato. Якобы у правоохранителей возникли вопросы, каким образом наркотики оказались на борту яхты.

«В связи с этим проверяют все суда, которые находились там в определенное время. Однако, в таком случае непонятно, почему сам контейнеровоз и вся команда беспрепятственно покинули Грецию, а отца задержали только, когда он сменился и уже направлялся домой – в Украину», - сказала Кирилюк.

Она также акцентирует, что ни сам Шемонаев, ни родственники до сих пор не знают, в чем именно состоит подозрение испанских властей, обратившихся в Интерпол.