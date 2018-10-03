В Греции арестовали украинского моряка и обвинили в наркоторговле: дело имеет ряд непонятных деталей

18:30 23.10.2018 0 комментариев Греция

В Греции арестован украинский капитан иностранного судна, которое находилось в районе «с подозрительной активностью», связанной с торговлей наркотиками.

Как сообщил УНИАН представитель пресс-службы, руководитель проектов благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» Андрей Шевченко, вчера в организацию обратились родственники жителя Одессы Владимира Шемонаева, работавшего капитаном на судне Erato (IMO: 9472103, MMSI: 636015002, позывной A8XZ4, флаг Либерии).

Как отметил Шевченко, по окончанию рейса, направляясь в Украину в начале октября, Шемонаев был задержан в аэропорту Афин, якобы по запросу Интерпола. В дальнейшем моряка арестовали.

Основанием для подобных действий греческих правоохранителей стала информация о нахождении указанного судна «в районе с подозрительной активностью». При этом, как отметил Шевченко, само судно после задержания украинца беспрепятственно покинуло Афины и в настоящее время продолжает работать. Кроме того, весь экипаж сменился и беспрепятственно отбыл домой.

Как акцентирует Шевченко, не было проведено ни одной экспертизы и не предъявлено ни одного доказательства, которое может свидетельствовать о веских основаниях для задержания украинца.

Отмечается, что само дело, в рамках которого задержан гражданин Украины, рассматривается компетентными органами Испании, и власти Греции заявили о намерениях экстрадиции Шемонаева именно в эту страну. 

«Сейчас в Республике Греция находится омбудсмен Украины. Учитывая, что Шемонаев всегда отличался только положительными характеристиками, энтузиаст своего дела, параллельно с работой на флоте преподавал и воспитал плеяды профессионалов, семья надеется, что, этот случай станет объектом ее переговоров. Также, что она будет содействовать защите прав и свобод нашего соотечественника, справедливому и скорейшему разбирательству по данному делу в Греции и возвращению моряка домой», - подчеркнул Шевченко.

Как сообщила дочь Шемонаева Алла Кирилюк, сегодня, 23 октября, в Афинах украинскому капитану должны вручить европейский ордер на арест. При этом, по ее мнению, происходящее в Греции – желание бюрократически затянуть и запутать дело.

«Моряки в таких ситуациях зачастую остаются крайними – без надежды на справедливое разбирательство», - сказала дочь капитана, добавив, что родственники уже обращались с просьбой о помощи в различные инстанции, включая МИД Украины, но безрезультатно.

В настоящее время ее 58-летний отец содержится в Коридаллосе – крупнейшей греческой тюрьме строгого режима.

Родственники арестованного украинца предполагают, что под «районом с подозрительной активностью» подразумевается то, что часть рейса контейнеровоза Erato осуществлялась на Колумбию, где имеют место факты выявления незаконной торговли наркотиками. Якобы в указанном районе была задержана яхта с наркотиками, и время ее задержания совпало с периодом пребывания там Erato. Якобы у правоохранителей возникли вопросы, каким образом наркотики оказались на борту яхты.

«В связи с этим проверяют все суда, которые находились там в определенное время. Однако, в таком случае непонятно, почему сам контейнеровоз и вся команда беспрепятственно покинули Грецию, а отца задержали только, когда он сменился и уже направлялся домой – в Украину», - сказала Кирилюк.

Она также акцентирует, что ни сам Шемонаев, ни родственники до сих пор не знают, в чем именно состоит подозрение испанских властей, обратившихся в Интерпол.

 



Ещё на эту тему:

09:24 11.10.2018
В Ливии объявлен приговор морякам из оккупированного Крыма
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
16:59 28.09.2018
В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции
22:12 05.09.2018
В Греции за перевозку беженцев осудили 6 украинских моряков
13:11 03.09.2018
В Украине запущен процесс возвращения арестованных моряков
08:26 10.08.2018
МИД пытается договориться об переводе из тюрем Евросоюза в украинские пенитенциарные учреждения более двух сотен моряков
08:24 07.08.2018
В МИД отметили, что аресты моряков в таких масштабах, как это происходит сейчас, не было уже давно, а возможно, и никогда
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
12:36 27.06.2018
Шесть моряков которым более полутора лет запрещали выехать из Греции вернулись в Украину
20:03 24.05.2018
В Украину из плена возвращается 6 моряков - МИД
15:01 17.05.2018
Одесский облсовет просит президента помочь моряку-одесситу, которому в Иране грозит смертная казнь
20:46 11.05.2018
Одесситы просят президента спасти украинского моряка от смертной казни в Иране
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
11:03 23.10.2018
Парламент Армении не принял проект поправок в Избирательный кодекс
15:42 22.10.2018
Армянская авиакомпания жалуется на дифференцированную ценовую политику российских аэропортов
14:04 18.10.2018
Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
07:24 17.10.2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
Все новости страны
Болгария Болгария
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
Все новости страны
Греция Греция
18:30 23.10.2018
В Греции арестовали украинского моряка и обвинили в наркоторговле: дело имеет ряд непонятных деталей
15:47 18.10.2018
Македония и НАТО начинают официальные переговоры о вступлении
17:34 17.10.2018
Глава МИД Греции подал в отставку
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
Все новости страны
Грузия Грузия
11:38 22.10.2018
На российской военной базе ЮВО в самопровозглашенной республике Абхазия началась итоговая годовая проверка
07:37 22.10.2018
Полученные от США два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) вошли в состав береговой охраны Грузии / Фото
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
Все новости страны
Молдова Молдова
08:14 24.10.2018
В Молдове по подозрению в коррупции задержали пятерых судей и прокурора
09:50 23.10.2018
Турция – гарант стабильности в Гагаузии
12:25 18.10.2018
Включение «евроинтеграции» в Конституцию Молдовы было принято в первом чтении, но провалено во втором
19:10 17.10.2018
Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявления для прессы
Все новости страны
Россия Россия
08:48 24.10.2018
США начали кибероперацию против России - New York Times
18:55 23.10.2018
Медведев: российские санкции затронут сотни граждан Украины
17:40 23.10.2018
Минобороны РФ потратит полмиллиарда рублей на слежку за интернет-активностью курсантов
12:22 23.10.2018
Особенности военного судостроения в России / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
14:37 23.10.2018
Румыния инвестирует 360 млн евро в расширение военной авиабазы
09:06 23.10.2018
Румынский авиаперевозчик открывает прямой рейс из Одессы в Бухарест
17:30 22.10.2018
Румынский флот выберет проект многоцелевого корвета из трех вариантов / Фото
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
Все новости страны
Турция Турция
13:45 23.10.2018
Посол Греции вызван в МИД Турции
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
Все новости страны
Украина Украина
09:39 24.10.2018
Чубаров — про украинско-российскую комиссию по Азовскому морю: происходит «гибридное размытие суверенитета Украины»
09:12 24.10.2018
Могерини обсудит с Гройсманом пути поддержки ЕС Украины в контексте ситуации в Азовском море
08:31 24.10.2018
Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: у жителей Армянска выпадают зубы и волосы
07:54 24.10.2018
Верховный суд приостановил производство по "санкционному" иску Аксенова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс