Сенцов получит награду Pro Dignitate Humana

18:05 23.10.2018 0 комментариев Крым

Польский министр иностранных дел заявил Яцек Чапутович заявил, что Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, а украинский политзаключенный Олег Сенцов получит награду Pro Dignitate Humana.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Посольства Украины в Польше.

"Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, не признает нелегальной аннексии Россией Крыма. Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana", - заявил Министр иностранных дел Польши Я.Чапутович. 

Справка: Премия Pro Dignitate Humana ( "За человеческое достоинство"), основанная в 2012 году министром иностранных дел Республики Польша, присуждается за самоотверженную и бескомпромиссную деятельность в защиту прав лиц, подвергающихся преследованиям и репрессиям, за непоколебимую позицию в защите прав личности и уважения к человеческому достоинству. 

Напомним, финалистами премии Сахарова стали украинский политзаключенный Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзафи.

Как сообщалось, 25 октября лауреат будет определен президентом парламента Антонио Таяни и лидерами политических групп. Приз - сертификат и 50 000 евро - будет вручен на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря. 

Отметим, премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.



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