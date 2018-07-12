В Черном море нашли обломки корабля, которому более 2400 лет / Видео
|17:15 23.10.2018
|0 комментариев
На дне Черного моря были обнаружены древнейшие из ранее обнаруженных человеком почти нетронутые обломки греческого торгового судна.
Об этом сообщает AFP, передает Укринформ.
«Был проведен структурно-углеродный анализ небольшого кусочка судна и подтверждено, что он является старейшим невредимым обломком, известным человечеству», - говорится в заявлении проекта.
Обломки датируются 400 годом до нашей эры (то есть им более 2400 лет). В то время Черное море было торговым центром, заполненным греческими колониями.
Судно является одним из более 60 кораблей, идентифицированных Черноморским морским археологическим проектом, среди которых были римские корабли и казацкий флот 17-го века.
Ещё на эту тему:
11:26 08.08.2018
В Румынии нашли крепость бронзового века втрое больше Трои
В Румынии нашли крепость бронзового века втрое больше Трои
10:18 12.07.2018
Археологи нашли в Греции самую древнюю запись "Одиссеи" Гомера
Археологи нашли в Греции самую древнюю запись "Одиссеи" Гомера
17:54 25.01.2018
Археологи обнаружили в Греции древний завод, где плавили металл еще 4 тысячи лет назад / Фото
Археологи обнаружили в Греции древний завод, где плавили металл еще 4 тысячи лет назад / Фото
00:39 15.12.2017
Румынский селянин нашел в земле древний золотой браслет
Румынский селянин нашел в земле древний золотой браслет
18:16 14.12.2017
Уникальная историческая находка обнаружена в Одессе / Фото
Уникальная историческая находка обнаружена в Одессе / Фото
14:15 11.12.2017
В Азербайджане ценный клад сдали на металлолом
В Азербайджане ценный клад сдали на металлолом
21:23 08.11.2017
Камень из Пилоса раскрыл тайну создания "Илиады" Гомера / Фото
Камень из Пилоса раскрыл тайну создания "Илиады" Гомера / Фото
21:27 26.10.2017
При строительстве дороги в Одесской области обнаружили огромную кость, похожую на бивень мамонта / Фото
При строительстве дороги в Одесской области обнаружили огромную кость, похожую на бивень мамонта / Фото
16:14 12.09.2017
На западе Армении раскопали средневековый замок
На западе Армении раскопали средневековый замок
02:05 10.09.2017
В Бериславском районе археологи раскопали 11 сарматских могил / Фото
В Бериславском районе археологи раскопали 11 сарматских могил / Фото
14:17 17.08.2017
В Азербайджане украли обнаруженные во время археологических раскопок редкие находки
В Азербайджане украли обнаруженные во время археологических раскопок редкие находки
08:59 14.08.2017
Черное воскресенье в Болгарии — восемь погибших
Черное воскресенье в Болгарии — восемь погибших