На дне Черного моря были обнаружены древнейшие из ранее обнаруженных человеком почти нетронутые обломки греческого торгового судна.

Об этом сообщает AFP, передает Укринформ.

«Был проведен структурно-углеродный анализ небольшого кусочка судна и подтверждено, что он является старейшим невредимым обломком, известным человечеству», - говорится в заявлении проекта.

Обломки датируются 400 годом до нашей эры (то есть им более 2400 лет). В то время Черное море было торговым центром, заполненным греческими колониями.

Судно является одним из более 60 кораблей, идентифицированных Черноморским морским археологическим проектом, среди которых были римские корабли и казацкий флот 17-го века.