Не существует "чудесного рецепта" для решения ситуации на востоке Украины и в Крыму.

Об этом заявил во время круглого стола в Офисе Уполномоченного ВР Украины по правам человека заместитель председателя Мониторинговой миссии ООН в Украине Бенджамин Моро, сообщает корреспондент Укринформа.

"Как достичь этого мира? Нет "чудесного рецепта", но есть какие-то признаки того, как это можно сделать. Люди хотят доступа к правосудию, они хотят доступа к компенсации, к возмещению, они хотят, чтобы их жизнь была защищена… Это Львов, или Севастополь, или Донецк - все хотят равного доступа к своим правам. Это фундаментально и очень важно, чтобы правительство заботилось о потребностях всех граждан Украины, независимо от того, где они находятся", - заявил он.

Моро также отметил, что накануне выборов в Украине "особенно необходимо говорить со всеми во всех уголках страны".

23 октября в Офисе омбудсмена проходит круглый стол "Украина - стратегическое значение местонахождения. Конфликтные вызовы, подходы к реинтеграции Донбасса, международный опыт".

На мероприятии присутствуют народные депутаты Украины, представители ООН и ОБСЕ, а также ряд международных экспертов и правозащитников.