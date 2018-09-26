Украина примет участие в Trident Juncture как страна-партнер НАТО
|16:15 23.10.2018
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|Украина
Из более 40 стран-партнеров НАТО лишь пять будут принимать участие в учениях Trident Juncture с 25 октября по 7 ноября этого года, Украина - одна из этих стран.
Об этом сообщил в эксклюзивном комментарии корреспонденту Укринформа заместитель начальника штаба - начальник главного управления военного партнерства Стратегического командования по операциям НАТО Одд Эгил Педерсен.
«Это, действительно, очень большие учения, и Украина будет представлена штатными офицерами в штабах. В целом из 41 страны- партнера НАТО лишь 5 стран участвуют и среди них Украина», - отметил он.
По его информации, в учениях будут участвовать представители Швеции, Финляндии, Украины, Грузии и Иордании. Начало военных учений запланировано на 25 октября.
Как сообщалось, многонациональные учения НАТО Trident Juncture продлятся с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции.
В маневрах будут принимать участие около 50 тысяч солдат, в том числе свыше 14 тыс. военнослужащих армии США - ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также около 150 самолетов, вертолетов Apache и 60 кораблей, в частности, атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумен».
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