Из более 40 стран-партнеров НАТО лишь пять будут принимать участие в учениях Trident Juncture с 25 октября по 7 ноября этого года, Украина - одна из этих стран.

Об этом сообщил в эксклюзивном комментарии корреспонденту Укринформа заместитель начальника штаба - начальник главного управления военного партнерства Стратегического командования по операциям НАТО Одд Эгил Педерсен.

«Это, действительно, очень большие учения, и Украина будет представлена штатными офицерами в штабах. В целом из 41 страны- партнера НАТО лишь 5 стран участвуют и среди них Украина», - отметил он.

По его информации, в учениях будут участвовать представители Швеции, Финляндии, Украины, Грузии и Иордании. Начало военных учений запланировано на 25 октября.

Как сообщалось, многонациональные учения НАТО Trident Juncture продлятся с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции.

В маневрах будут принимать участие около 50 тысяч солдат, в том числе свыше 14 тыс. военнослужащих армии США - ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также около 150 самолетов, вертолетов Apache и 60 кораблей, в частности, атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумен».