23 октября Европарламент обсудит ситуацию в Азовском море
|15:50 23.10.2018
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|Крым
Депутаты Европейского парламента на пленарном заседании 23 октября будут обсуждать ситуацию в Азовском море.
Этот вопрос внесен в повестку дня сессии на сайте ЕП, передает Европейская правда.
В повестке дня указано, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сделает заявление по ситуации в Азовском море.
Дебаты начнутся около 18:00 по киевскому времени.
В представительстве Украины при ЕС сообщили, что голосование по проекту резолюции запланировано на четверг, 25 октября.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс считает действия России в Азовском море очередной кампанией по подрыву стабильности Украины.
Ранее глава Минфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с конца апреля 2018 года пограничники РФ задержали в Азовском море почти 100 украинских судов.
Впоследствии стало известно, что спецслужбы России задержали 148 судов, направлявшихся через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.
Омелян заявил, что Украина ведет переговоры о введении санкций против черноморских портов РФ за блокаду Азовского моря.
Украинские пограничники в свою очередь сообщили, что "россияне начали жесткую политику задержания и осмотра судов", следующих через Керченский пролив.
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