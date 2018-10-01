Депутаты Европейского парламента на пленарном заседании 23 октября будут обсуждать ситуацию в Азовском море.

Этот вопрос внесен в повестку дня сессии на сайте ЕП, передает Европейская правда.

В повестке дня указано, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сделает заявление по ситуации в Азовском море.

Дебаты начнутся около 18:00 по киевскому времени.

В представительстве Украины при ЕС сообщили, что голосование по проекту резолюции запланировано на четверг, 25 октября.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс считает действия России в Азовском море очередной кампанией по подрыву стабильности Украины.

Ранее глава Минфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с конца апреля 2018 года пограничники РФ задержали в Азовском море почти 100 украинских судов.

Впоследствии стало известно, что спецслужбы России задержали 148 судов, направлявшихся через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

Омелян заявил, что Украина ведет переговоры о введении санкций против черноморских портов РФ за блокаду Азовского моря.

Украинские пограничники в свою очередь сообщили, что "россияне начали жесткую политику задержания и осмотра судов", следующих через Керченский пролив.