Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений передало на реализацию ГП "СЕТАМ" OpenMarket арестованный рыбацкий черноморский сейнер "Норд".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА, передает Украинская правда.

"В связи с событиями в Крыму судно было буквально "отжато" Российской Федерацией. Оно было арестовано, возбуждено соответствующее уголовное производство и передано Агентству по розыску и управлению активов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведя соответствующие меры обеспечения сохранности этого имущества пока продолжается исполнительное производство, стало понятно, что затраты на хранение и содержание являются слишком большими.

"В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины до момента решения о конфискации это судно будет реализовано. Средства от реализации пойдут на счет АРМА в государственном банке и будут ждать решения суда", - рассказал начальник юридического управления ведомства Андрей Потемкин.

По данным Нацагентства, электронные торги состоятся 7 ноября, стартовая цена - 1626181 грн.

"Ожидаем оживленные торги и надеемся, что сразу судно будет продано новому владельцу, который сможет начать его эксплуатацию. Все желающие могут в течение 15 дней подавать заявки на данный лот, оплатить гарантийный взнос и участвовать в торгах", - говорится в заявлении .

Отмечается, что у ведомства уже есть опыт реализации морских судов.

В частности, за прошлый год было продано 7 рыбацких лодок, химовозов и два российских танкера.

Сообщается, что передача сейнера на реализацию состоялась при участии представителей секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Все личное имущество членов экипажа описано и будет передано им. В частности, мы могли увидеть ноутбук, одежду, документы на другие личные вещи. Все это осталось в том же виде как его покинули моряки", - сказал представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Южных регионах Александр Остапенко.

Ранее прокуратура Автономной Республики Крым передала Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений вещественное доказательство в уголовном производстве - судно "Норд", которое было задержано украинскими пограничниками в Азовском море.