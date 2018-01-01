Румыния инвестирует 360 млн евро в расширение военной авиабазы

14:37 23.10.2018 0 комментариев Румыния

Правительство Румынии одобрило инвестиции в размере 1 млрд 672 млн румынских леев (359 млн евро) на расширение и развитие военной авиабазы ​​Campia Turzii.

Об этом сообщает Romania-Insider со ссылкой на Profit.ro, передает Европейская правда.

Расширение авиабазы ​​необходимо, поскольку ее размеры недостаточны. Румыния готовится приобрести в Португалии еще пять многоцелевых истребителей F-16 в дополнение к 12, которые уже эксплуатируются румынскими военно-воздушными силами и размещаются на авиабазе Campia Turzii.

Инвестиции будут осуществляться поэтапно в течение пятилетнего периода. Для расширения базы нужно экспроприировать 370 гектаров земли у крестьян соседней коммуны Луна, в уезде Клуж.

Румыния закупит пять португальских истребителей F-16 до конца года. Ранее страна приобрела в Португалии 12 истребителей F-16 на общую сумму 628 млн евро. Условия контракта предусматривали модернизацию и подготовку пилотов.

Военно-воздушные силы США также планируют инвестировать около 40 млн долларов в авиабазу Campia Turzii, сообщает Defensenews.com. США уже инвестировали 6 млн долларов в эту авиабазу. За эти средства построили ангар для размещения беспилотных самолетов, таких как MQ-9 Reaper.



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