Авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на первые международные рейсы, которые будут выполняться по бюджетной концепции.

Об этом сообщает avianews.com, передает Економічна правда.

На данный момент для бронирования доступны рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнут выполняться с декабря 2018 года.

Минимальные цены в одну сторону в Тбилиси — от 1508 грн, в Софию — от 1508 грн, в Попрад — от 987 грн, в Барселону — от 1508 грн.

SkyUp предлагает билеты эконом класса по трем тарифам.

Basic не подлежит обмену и возврату и включает перевозку только ручной клади 7 кг, Standard помимо ручной клади позволяет провозить один чемодан весом до 23 кг и менять билет со штрафом.

Flex помимо услуг тарифа Standard включает возможность отмены билета после оплаты штрафа.

В начале октября стало известно, что SkyUP получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

Ранее SkyUp выполняла только чартерные рейсы. Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.

Первый коммерческий рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта Киев имени Сикорского на египетский курорт Хургаду.

В настоящее время флот компании состоит из двух Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее эксплуатировались Malaysia Airlines.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.