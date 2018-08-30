Посол Греции в Анкаре Петрос Мавродис вызван во вторник, 23 октября, в МИД Турции.

В МИД Турции до сведения греческого дипломата была доведена позиция Анкары о недопустимости провокационных шагов в Эгейском море, сообщает Анадолу.

Подавший в отставку глава греческого МИД Никос Кодзиас на церемонии передачи полномочий премьер-министру Алексису Ципрасу сообщил о принятии решения о расширении территориальных вод Греции в Эгейском море с шести до 12 миль, начиная от острова Андикитира, расположенного между островами Мора и Крит, и далее.

Никаких подробностей этого решения агентство не приводит, но вызов посла может быть связан с недавним инцидентом в Средиземном море.

На прошлой неделе МИД Турции заявил, что турецкий корабль остановил греческий фрегат, когда тот пытался преследовать турецкий корабль с нефтью в Средиземном море.