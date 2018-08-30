Посол Греции вызван в МИД Турции

13:45 23.10.2018 0 комментариев Турция

Посол Греции в Анкаре Петрос Мавродис вызван во вторник, 23 октября, в МИД Турции.

В МИД Турции до сведения греческого дипломата была доведена позиция Анкары о недопустимости провокационных шагов в Эгейском море, сообщает Анадолу.

Подавший в отставку глава греческого МИД Никос Кодзиас на церемонии передачи полномочий премьер-министру Алексису Ципрасу сообщил о принятии решения о расширении территориальных вод Греции в Эгейском море с шести до 12 миль, начиная от острова Андикитира, расположенного между островами Мора и Крит, и далее.

Никаких подробностей этого решения агентство не приводит, но вызов посла может быть связан с недавним инцидентом в Средиземном море.

На прошлой неделе МИД Турции заявил, что турецкий корабль остановил греческий фрегат, когда тот пытался преследовать турецкий корабль с нефтью в Средиземном море.



Ещё на эту тему:

09:35 03.09.2018
Турция призвала Грецию начать дипломатические отношения "с чистого листа"
14:11 30.08.2018
Анкара решительно осуждает решение властей Греции предоставить, приговоренному к 16 пожизненным срокам, отпуск из тюрьмы
17:55 23.08.2018
Анкара требует от Афин выдачи беглых путчистов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
19:39 10.07.2018
Греция будет просить НАТО о поддержке из-за арестованных в Турции военных
18:59 14.06.2018
Двое греческих военных находящихся в турецкой тюрьме будут получать оклад в Греции
10:08 08.06.2018
Турция приостановила действие соглашения о реадмиссии беженцев с Грецией
18:46 23.04.2018
Премьер Греции: Турция рискует отойти от европейских целей
16:05 20.04.2018
Столтенберг предложил Греции и Турции решать споры без вмешательства НАТО
13:14 17.04.2018
Столтенберг: греко-турецкая напряжённость «не проблема НАТО»
11:21 13.04.2018
Анкара и Афины готовы к конструктивному диалогу
17:15 28.03.2018
Греческие военные останутся в турецкой тюрьме
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
11:03 23.10.2018
Парламент Армении не принял проект поправок в Избирательный кодекс
15:42 22.10.2018
Армянская авиакомпания жалуется на дифференцированную ценовую политику российских аэропортов
14:04 18.10.2018
Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
07:24 17.10.2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
Все новости страны
Болгария Болгария
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
Все новости страны
Греция Греция
18:30 23.10.2018
В Греции арестовали украинского моряка и обвинили в наркоторговле: дело имеет ряд непонятных деталей
15:47 18.10.2018
Македония и НАТО начинают официальные переговоры о вступлении
17:34 17.10.2018
Глава МИД Греции подал в отставку
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
Все новости страны
Грузия Грузия
11:38 22.10.2018
На российской военной базе ЮВО в самопровозглашенной республике Абхазия началась итоговая годовая проверка
07:37 22.10.2018
Полученные от США два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) вошли в состав береговой охраны Грузии / Фото
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
Все новости страны
Молдова Молдова
08:14 24.10.2018
В Молдове по подозрению в коррупции задержали пятерых судей и прокурора
09:50 23.10.2018
Турция – гарант стабильности в Гагаузии
12:25 18.10.2018
Включение «евроинтеграции» в Конституцию Молдовы было принято в первом чтении, но провалено во втором
19:10 17.10.2018
Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявления для прессы
Все новости страны
Россия Россия
08:48 24.10.2018
США начали кибероперацию против России - New York Times
18:55 23.10.2018
Медведев: российские санкции затронут сотни граждан Украины
17:40 23.10.2018
Минобороны РФ потратит полмиллиарда рублей на слежку за интернет-активностью курсантов
12:22 23.10.2018
Особенности военного судостроения в России / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
14:37 23.10.2018
Румыния инвестирует 360 млн евро в расширение военной авиабазы
09:06 23.10.2018
Румынский авиаперевозчик открывает прямой рейс из Одессы в Бухарест
17:30 22.10.2018
Румынский флот выберет проект многоцелевого корвета из трех вариантов / Фото
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
Все новости страны
Турция Турция
13:45 23.10.2018
Посол Греции вызван в МИД Турции
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
Все новости страны
Украина Украина
09:39 24.10.2018
Чубаров — про украинско-российскую комиссию по Азовскому морю: происходит «гибридное размытие суверенитета Украины»
09:12 24.10.2018
Могерини обсудит с Гройсманом пути поддержки ЕС Украины в контексте ситуации в Азовском море
08:31 24.10.2018
Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: у жителей Армянска выпадают зубы и волосы
07:54 24.10.2018
Верховный суд приостановил производство по "санкционному" иску Аксенова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс