Посол Греции вызван в МИД Турции
|13:45 23.10.2018
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|Турция
Посол Греции в Анкаре Петрос Мавродис вызван во вторник, 23 октября, в МИД Турции.
В МИД Турции до сведения греческого дипломата была доведена позиция Анкары о недопустимости провокационных шагов в Эгейском море, сообщает Анадолу.
Подавший в отставку глава греческого МИД Никос Кодзиас на церемонии передачи полномочий премьер-министру Алексису Ципрасу сообщил о принятии решения о расширении территориальных вод Греции в Эгейском море с шести до 12 миль, начиная от острова Андикитира, расположенного между островами Мора и Крит, и далее.
Никаких подробностей этого решения агентство не приводит, но вызов посла может быть связан с недавним инцидентом в Средиземном море.
На прошлой неделе МИД Турции заявил, что турецкий корабль остановил греческий фрегат, когда тот пытался преследовать турецкий корабль с нефтью в Средиземном море.
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