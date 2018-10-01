Подразделения морской пехоты Черноморского флота РФ подняты по тревоге и выдвинулись на полигон боевой подготовки.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ России, передают Новости Крыма.

«В соответствии с планом боевой подготовки подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота приступили к проведению тактического учения на местности. После подъема по тревоге личный состав и техника выдвинулись из пункта постоянной дислокации на полигон боевой подготовки, который назначен районом для развертывания сил», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе марша военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации. Также ведется работа по нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника.