Подразделения морской пехоты ЧФ России подняты по тревоге
|12:49 23.10.2018
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|Крым
Подразделения морской пехоты Черноморского флота РФ подняты по тревоге и выдвинулись на полигон боевой подготовки.
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ России, передают Новости Крыма.
«В соответствии с планом боевой подготовки подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота приступили к проведению тактического учения на местности. После подъема по тревоге личный состав и техника выдвинулись из пункта постоянной дислокации на полигон боевой подготовки, который назначен районом для развертывания сил», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в ходе марша военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации. Также ведется работа по нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника.
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