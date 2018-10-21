Особенности военного судостроения в России / Фото

12:22 23.10.2018 0 комментариев Россия

Строительство дорогих яхт для генералов и адмиралов идет в России гораздо более высокими темпами, чем боевых надводных кораблей 1-го и 2-го рангов.

За период, когда были введены в строй 12 «катеров связи», ВМФ РФ пополнился лишь семью корветами и одним фрегатом - да и то до конца не укомплектованными, пишут Примечания со ссылкой на «Независимое военное обозрение».

Руководство Минобороны и Военно-морского флота РФ увлеклось парадными катерами. По официальной классификации их относят к катерам связи (КСВ).

В 2017 году российский флот пополнился пятым и шестым КСВ проекта 21270 «Буревестник».

Эти весьма изящные суда полным водоизмещением чуть более 100 т и 20-узловой скоростью, опять же по официальным данным, предназначены для служебных разъездов высшего командного состава на дальность до 350 миль, а также принятия парадов.

На самом же деле речь идет о представительских яхтах VIP-класса, имеющих самые комфортные условия для размещения высоких должностных и сопровождающих их лиц.

Помимо «буревестников» флот располагает одним КСВ проекта 1388Н и двумя проекта 1388НЗ. Это тоже яхты премиум-класса, но при полном водоизмещении 400–419 т, имеющие дальность плавания 1000 миль и автономность 10 суток.

Непосредственно в распоряжении министра обороны на Москве-реке имеются патрульный катер П-344 проекта 03160 «Раптор» в VIP-исполнении, а также два катера на воздушной подушке типа «Пардус» премиум-класса.

На некоторых флотах сохранились служебно-разъездные катера аналогичного назначения проекта 14670 «Гурзуф» еще советской постройки. А на Тихом океане в представительскую яхту «Ураган» был обращен сторожевой катер Т-299 проекта 02065.

Но пристрастие к роскоши у российских высокопоставленных должностных лиц и военачальников, судя по всему, не знает границ. О чем свидетельствует прибытие с «Сокольской судоверфи» в Нижегородской области в Санкт-Петербург для достройки, отделки внутренних помещений и испытаний КСВ-2168 модифицированного проекта 1388НЗ.

Впрочем, слово «модифицированный» в данном случае не совсем уместно. Полное водоизмещение представительской яхты увеличилось до 993 т, судно подросло в длину, в ширину и в высоту, поскольку надстройка стала двухъярусной. «Сокольской судоверфи» были заказаны еще два таких же КСВ. Но их строительство остановлено. Очевидно, потому, что эти представительские единицы комплектовались преимущественно импортным оборудованием. А сейчас с ним, как известно, туго.

Зато в три смены кипит работа над заказом 04370 на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь». Сейчас там ведется сварка доставленных с петербургской «Северной верфи» двух блоков корпуса с основным «телом» судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700. Его заложили в апреле прошлого года и строят не вялотекущим темпом, как принято на россиских верфях, а весьма интенсивно.

Кораблик этот – не чета КСВ. Его водоизмещение – 7500 т, длина – 111 м, ширина – 24 м, максимальная скорость хода – 22 узла, а дальность плавания составит 5000 миль. Как говорилось в официальных сообщениях, «Воевода» предназначен «для проведения аварийно-спасательных работ, а также для транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств». Судно будет нести четыре катера и два вертолета.

Казалось бы, ничего необычного. ВМФ, МЧС и другим подобным ведомствам не хватает спасательных судов, поскольку те, что были построены в советские времена, просто обветшали и не способны эффективно выполнять возложенные на них задачи. Но заказчиком «Воеводы», к удивлению, оказалось Министерство промышленности и торговли РФ. Да, оно курирует судостроительную отрасль, но никогда не выступало в роли заказчика плавсредств предприятий данной сферы. И кого может спасать Минпромторг? Дабы избежать кривотолков, эксплуатантом судна было назначено Федеральное агентство морского и речного транспорта («Росморречфлот»), приоритетным направлением деятельности которого является развитие современной инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта. Эта организация занимается в том числе и поисково-спасательными операциями.

Но вот недавно стало известно, что ПСЗ «Янтарь» ищет подрядчика на выполнение работ по комплексному оборудованию судовых помещений повышенной комфортности на «Воеводе». Предусматривается отделка и обустройство восьми жилых блоков со спальней, санузлом и кабинетом в каждом, конференц-зала, кают-компании пассажиров с буфетной, проходных помещений. Работы оцениваются в 188 361 200,43 руб.

Таким образом «Воевода» превращается в океанскую яхту представительского класса. Но кого будет спасать этот ковчег?

Катер связи "КСВ-2155" в Южной бухте Севастополя (фото А.Бричевский, 09 февраля 2015 г.)

Проектное изображение судна обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700 (с) «Воевода» АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»  

Второй служебно-разъездной катер «Иоанн Кронштадтский» проекта 21270 для Минобороны РФ. Фото: Korabeli.eu

 



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