Сьогодні в Києві будуть ділити квоти на вилов риби в Азовському морі з делегацією держави-агресора та окупанта / Документ

10:36 23.10.2018 0 комментариев Крым

Щодо кризи в Азовському морі - "Кому война, а кому мать родна" (російське прислів'я)

Сьогодні в Києві знову і в ювілейний 30-й раз Держрибагентство України та представники інших поважних державних інституцій, в тому числі МЗС, Мінюстиції, ДПСУ, будуть ділити квоти на вилов риби в Азовському морі з делегацією держави-агресора та окупанта, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

В РФ це зветься дуже красномовно: "30-я сессия РУК" - РУК - российско-украинская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море.

Фуршети, обіди, вечері, навіть святкове "обмывание по русскому обычаю" - все заплановано.

Делегація РФ, яку очолює Федеральное агентство РФ по рыболовству (Росрыболовство) щойно, 09:25, прибула в аеропорт Бориспіль рейсом B2 843 компанії Belavia з Мінську, термінал D.

Ділити будуть аж 3 дні.

Тому що в хорошому місці. І в Києві, і не в Києві (незручно для демонстрантів та як їх - пікетників, прости господі). Це готельно-ресторанний комплекс, відомий як «Козацький Стан», що тепер зветься ONOVO Dendra Hotel (18-й км Бориспільського шосе, 500 метрів від метро "Бориспільська").

Програму, що люб'язно скинули нам джерела в російській делегації додаємо.

Наші інструкції (директиви) українській делегації опублікуємо трохи пізніше. Дамо їм трохи часу подумати самостійно... Там є кому. Особливо тим, хто не має стосунку до Держрибагентства пише Климнко.

Фото google.maps.



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