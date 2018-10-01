В финансовом университете при правительстве РФ назвали регионы России, у жителей которых в 2019 году будет наибольший рост зарплат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в лидеры рейтинга по перспективе роста реальной заработной платы попали оккупированные Крым и Севастополь.

«В 2019 году средние зарплаты могут вырасти на 4-6%, а по оптимистическому прогнозу – на 9%. При этом инфляция в 2019 останется под контролем и, весьма вероятно, не превысит уровня в 4%», – цитирует «Российская газета» проректора университета Алексея Зубца.

В числе других регионов, которые отметили эксперты, – Ленинградская область, Дагестан, Приморский край, Чечня, Самарская и Кемеровская области, Алтайский край и Якутия.

Зубец объяснил перспективу роста зарплат поддержкой федерального центра, развитием туризма и предпринимательской активностью населения.

Напомним, ранее эксперты признали оккупированный Севастополь аутсайдером среди крупных российских городов по уровню зарплаты. Город занял 99-е место в соответствующем рейтинге. Симферополь – 80-е место.

