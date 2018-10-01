Россия обещает оккупированным Крыму и Севастополю самый быстрый рост зарплат
|11:30 23.10.2018
|0 комментариев
|Крым
В финансовом университете при правительстве РФ назвали регионы России, у жителей которых в 2019 году будет наибольший рост зарплат.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в лидеры рейтинга по перспективе роста реальной заработной платы попали оккупированные Крым и Севастополь.
«В 2019 году средние зарплаты могут вырасти на 4-6%, а по оптимистическому прогнозу – на 9%. При этом инфляция в 2019 останется под контролем и, весьма вероятно, не превысит уровня в 4%», – цитирует «Российская газета» проректора университета Алексея Зубца.
В числе других регионов, которые отметили эксперты, – Ленинградская область, Дагестан, Приморский край, Чечня, Самарская и Кемеровская области, Алтайский край и Якутия.
Зубец объяснил перспективу роста зарплат поддержкой федерального центра, развитием туризма и предпринимательской активностью населения.
Напомним, ранее эксперты признали оккупированный Севастополь аутсайдером среди крупных российских городов по уровню зарплаты. Город занял 99-е место в соответствующем рейтинге. Симферополь – 80-е место.
Ещё на эту тему:
Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: у жителей Армянска выпадают зубы и волосы
Украинское общество до сих пор не определилось с тем, кто живет в Крыму – заложники аннексии или ее архитекторы
Арестованное крымское судно "Норд" пустят с молотка за более 1,5 млн
Главу Siemens убийство Хашогги впечатлило больше аннексии Крыма
Москва отказывается выплачивать «крымские компенсации»
Очередной выброс с «Титана» - на Херсонщине, на случай эвакуации, проводят инвентаризацию зданий располагающих отоплением
"В Армянске "праздник" Титан запустился…"- ядовитые выбросы продолжаются и достигли Херсонской области
В Азовском море обнаружили разлив нефти
В оккупированном Крыму не нашлось желающих построить спортивный комплекс за 2 млрд рублей
Судебная система в оккупированном Крыму выполняет заказы ФСБ
Станут ли крымчане желанными клиентами «Укрзализныци»