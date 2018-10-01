Москва отказывается выплачивать «крымские компенсации»
|10:15 23.10.2018
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|Крым
Россия обжаловала решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге по выплате компенсаций украинским фирмам за потерю активов в оккупированном Крыму.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторые из организаций связаны с украинским олигархом Игорем Коломойским. В министерстве юстиции РФ отказались признавать решение, «в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска».
В начале мая международный арбитраж, заседавший в Гааге, встал на сторону ООО «Эверест Истейт» и других 17 украинских фирм, а также бывшего председателя правления «ПриватБанка» Александра Дубилета, посчитав, что их имущество в Крыму было незаконно экспроприировано Россией. При этом присудив им компенсацию в размере 130 миллионов долларов за потерю активов, а также проценты и возмещение расходов на юристов и расходов на проведение арбитражного разбирательства. Издержки составляют 9 миллионов долларов, проценты – примерно 20 миллионов долларов.
Имущество Коломойского было «национализировано» еще в 2014 году по решению так называемого «Госсовета» оккупированного Крыма. Средства от продажи его имущества якобы направляют в фонд для выплаты компенсаций пострадавшим вкладчикам «ПриватБанка», который заблокировал счета крымчан.
Как отмечает «РБК», законодательство в оккупированного Крыма не предусматривает выплату компенсаций за "национализацию" бывшим украинским собственникам, против которых возбуждены уголовные дела в России «по признакам состава преступления экстремистской направленности». СКР возбудил уголовные дела против Коломойского и главы МВД Украины Арсена Авакова в 2014 году, объявив о подозрении их в организации убийств, применении запрещенных средств и методов ведения войны, похищении людей, а также в воспрепятствовании деятельности журналистов.
Отмечается, что всего в Постоянной палате третейского суда в Гааге зарегистрировано восемь исков от порядка 50 украинских компаний по поводу активов в оккупированном Крыму – минимум на 7 миллиардов долларов с учетом процентов. Коломойский лично выступает истцом по делу о национализации аэродрома Бельбек.
Как сообщал «Новый День», ранее эксперты заявили, что решение Третейского Суда в Гааге о назначении выплат украинским бизнесменам за крымские активы "лишь подтверждает принадлежность полуострова РФ".
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