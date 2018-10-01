Минобороны РФ снимет в оккупированном Крыму несколько роликов рекламирующих службу по контракту
|09:28 23.10.2018
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|Крым
Минобороны РФ создаст к концу года ряд фильмов, рекламирующих службу по контракту.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, основные эпизоды будут сняты в аннексированных Крыму и Севастополе – на ракетном крейсере «Москва», передает Крым Информ ссылаясь на газету «Известия».
В минобороны страны агрессора уточнили, что на данный момент определяются телестудия, актеры, режиссер и бюджет проекта, который ориентировочно составит 2 млн рублей. В производстве будут задействованы четыре воинские части, в том числе в Ростовской и Волгоградской областях.
Сценарии для фильмов будет утверждать комиссия военного ведомства, куда войдут представители Главного управления кадров, Организационно-мобилизационного управления и ряда Главного военно-политического управления (ГлавВоенПУР).
В сюжетах будет говориться о предназначении воинских частей, технике, перспективах службы и карьерного роста. Они будут записаны на диски и отправлены в войска и пункты сбора призывников. Помимо этого, минобороны планирует показывать фильмы на федеральных и местных телеканалах, выложить в интернет.
В фильме о службе в ВМФ будет задействован ракетный крейсер «Москва», а также будут привлечены военнослужащие 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты имени 60-летия образования СССР.
В Симферопольском районе задействуют 126-ю отдельную Горловскую Краснознаменную ордена Суворова бригаду береговой обороны, расквартированную в крымском селе Перевальное, которая может представить для съемок артиллерийские системы.
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