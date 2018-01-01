Турция – гарант стабильности в Гагаузии

09:50 23.10.2018 0 комментариев Гагаузия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на днях совершил визит в Молдову. Первый за 19 лет визит из Турции на уровне главы государства в эту страну был особо значим и для жителей Гагаузии.

На второй день визита Эрдоган прибыл в столицу автономии город Комрат, сообщает Анадолу.

Турецкий лидер принял участие в открытии ряда значимых объектов, анонсировал реализацию новых проектов в этой постсоветской республике. Тем самым Эрдоган подчеркнул наличие интересов Турции в Молдове.

Эрдоган принял участие в открытии Центра матери и ребенка, больницы и яслей, построенных при поддержке Турции в Комрате.

Турецкая сторона также поддержала работы по ремонту Дома культуры и Дома престарелых в культурной столице Гагаузии Чадыр-Лунге.

Глава Турецкого государства объявил и о готовности Анкары внести вклад в решение проблем водоснабжения населенного пункта Вулканешты.

Кроме того, президент Турции сообщил, что в 2019 году в Комрате начнется строительство крупного образовательного комплекса, а также рассказал о планах по открытию генконсульства Турции в Гагаузии.

Эрдоган подробно остановился на теме значимости защиты культуры и языка гагаузского народа.

Президент призвал гагаузов учить официальный язык Молдовы, но не забывать о родном языке.

По его словам, несмотря на усилия Турции и экономическую поддержку Анкары, в автономии почти не используется гагаузский язык.

Гагаузы также слабо владеют молдавским языком.

Влияние патриотически настроенной части общества на общественность в вопросе радикальных изменений в автономии ослабло.

Гагаузы не стремятся изучать молдавский язык, что минимизирует для них возможности получения образования в крупных вузах страны и трудоустройства, в том числе в Кишиневе. 

Вину за происходящее, конечно, нельзя возлагать лишь на Россию. Серьезные ошибки в данном вопросе были допущены и руководством Молдовы.

Кишинев не выполняет свои обязательства по интеграции гагаузов в общественную жизнь страны. После активного вмешательства Турции в 1994 году Кишинев предоставил статус автономии Гагаузии.

Однако после действий радикалов, призывающих присоединить Молдову к Румынии, гагаузы столкнулись с угрозой «полного устранения» и поэтому обратились за поддержкой к Москве. Страх «физического уничтожения» в умах гагаузов возобладал над угрозой утраты родного языка. Итог, как говорится, налицо.

Анкара выступает против того, чтобы Гагаузия стала разменной монетой в борьбе за влияние Запада и России в Молдове. В то же время Кишинев воспринимает Турцию в качестве гаранта сохранения стабильности в Гагаузии.



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