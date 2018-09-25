Парламент Армении не принял проект поправок в Избирательный кодекс
|11:03 23.10.2018
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|Армения
Национальное Собрание Армении 22 октября не приняло проект поправок в Избирательный кодекс.
«За» законопроект проголосовало 56, «против» - 3 депутатов, в то время как для его принятия необходимо было одобрение 63 депутатов, сообщает NEWS.am.
Спикер НС Армении Ара Баблоян заявил, что, поскольку обсуждается конституционный закон, то необходимо наличие 63 голосов.
До голосования депутат от альянса «Выход» Лена Назарян попросила 20-минутный перерыв, для того, чтобы, по-видимому, больше депутатов успело подойти и проголосовать.
Отметим, что фракция РПА с утра не участвует в очередном заседании парламента, что в плане кворума могло создать проблему. Кворум все же был обеспечен, и заседание состоялось.
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