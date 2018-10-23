Румынский авиаперевозчик открывает прямой рейс из Одессы в Бухарест

09:06 23.10.2018 0 комментариев Румыния

Национальный авиаперевозчик Румынии "TAROM" с 31 октября начнет прямые перелеты из Одессы в Бухарест.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского аэропорта, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Самолет из Одессы будет отправляться по средам, пятницам и субботам в 4:15 по местному времени, а прибывать в Бухарест в 5:15.

Отправление из румынской столицы будет осуществляться в эти же дни в 1:35, соответственно, время прибытия в Одессу - 2:35.

Авиакомпания планирует использовать на рейсе современные турбовинтовые самолеты "ATR 42/72".

Напомним: Итальянская бюджетная авиакомпания Ernest Airlines 21 марта 2019 года открыла рейсы в Харьков из Милана и Рима.



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