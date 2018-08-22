Россия готова совместно с США работать над устранением взаимных претензий в части невыполнения условий о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Заявил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном во время его визита в Москву, передает Главред со ссылкой на ТАСС

Как сообщается , в Кремле заявили о необходимости сохранения стратегически важного документа.

По словам Патрушева, аннуляция данного договора "серьезным ударом для всей международно-правовой системы нераспространения".

Подробности встречи высокопоставленных лиц России и США пока не были обнародованы.

Известно лишь, что пресс-секретарь аппарата Совета безопасности России Евгений Аношин рассказал, что Патрушев и Болтон "обсуждают широкий круг вопросов международной безопасности и российско-американского сотрудничества в сфере безопасности".

Напомним: Лондон поддержал Трампа, ФРГ против выхода из ядерной сделки с РФ.