В России после визита Болтона выразили желание прислушаться к мнению Вашингтона
|08:46 23.10.2018
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|Россия
Россия готова совместно с США работать над устранением взаимных претензий в части невыполнения условий о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Заявил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном во время его визита в Москву, передает Главред со ссылкой на ТАСС
Как сообщается , в Кремле заявили о необходимости сохранения стратегически важного документа.
По словам Патрушева, аннуляция данного договора "серьезным ударом для всей международно-правовой системы нераспространения".
Подробности встречи высокопоставленных лиц России и США пока не были обнародованы.
Известно лишь, что пресс-секретарь аппарата Совета безопасности России Евгений Аношин рассказал, что Патрушев и Болтон "обсуждают широкий круг вопросов международной безопасности и российско-американского сотрудничества в сфере безопасности".
Напомним: Лондон поддержал Трампа, ФРГ против выхода из ядерной сделки с РФ.
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