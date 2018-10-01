Очередной выброс с «Титана» - на Херсонщине, на случай эвакуации, проводят инвентаризацию зданий располагающих отоплением
|08:24 23.10.2018
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|Крым
Очередной выброс с крымского «Титана» обсуждали на комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям Херсонской области.
Как сообщил председатель комиссии Вадим Чабан, над этим предприятием появилось облако пара неизвестного происхождения, что может свидетельствовать о попытках перезапуска экологически опасного производства, передает Інформаційне агентство "Херсонці"
Никаких вредных последствий от появления загадочного облака пока не проявилось. Однако на комиссии приняли решение продолжить постоянный мониторинг состояния воздуха на административной границе с оккупированным полуостровом.
Вадим Чабан также уведомил: чиновников из региональных ведомств социальной защиты и образования также обязали провести инвентаризацию свободных мест в зданиях детских учреждений, располагающих отоплением. Они могут понадобиться на случай эвакуации ребятни из населенных пунктов Каланчакского и Чаплынского районов Херсонщины.
Такую эвакуацию нескольких сотен мальчишек и девчонок под мягким названием «отправка на оздоровление» уже проводили. Но это было до холодов, когда детей можно было разместить в коммунальных здравницах Скадовска и без обогрева. В сезон же холодов требуется подыскать что-то более комфортное, а это не так уж просто.
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