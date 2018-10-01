Батальон морской пехоты получил место постоянной дислокации в Мариуполе

08:02 23.10.2018 0 комментариев Крым

503 отдельный батальон морской пехоты разместят в бывшем здании школы-интерната №2 в Мариуполе.

Об этом сообщает MILITARY NAVIGATOR ссылаясь на пресс-службу горсовета.

“503 отдельный батальон морской пехоты получил место своей постоянной дислокации в Мариуполе. Воинская часть разместится в бывшем здании школы-интерната №2. Сейчас в помещении идет ремонт”, – говорится в сообщении на сайте мэрии города.

По словам командира батальона Вадима Сухаревского часть была создана, чтобы непосредственно защищать Мариуполь. При этом места дислокации батальона постоянно менялись.

“Хочу заверить жителей, что данная территория будет использоваться только в мирных целях для компактного проживания батальона. Мы будем следить за территорией, чтобы она находилась в хорошем состоянии”, – заверил он.

Кроме того, для налаживания взаимоотношений между военнослужащими и местными жителями, военные пообещали проводить патрулирование окрестностей и организовывать экскурсии школьникам в музей, располагающийся в здании интерната.



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