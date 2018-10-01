"В Армянске "праздник" Титан запустился…"- ядовитые выбросы продолжаются и достигли Херсонской области
|07:47 23.10.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму вновь запустили завод "Титан", который был остановлен из-за вредных выбросов, приведших к массовой эвакуации детей из города.
О запуске предприятия сообщил Росприроднадзор, передает Укринформ.
"Сотрудники Росприроднадзора 20 октября 2018 года приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода "Титановые инвестиции", - говорится в сообщении.
Об отношении населения к запуску предприятия может свидетельствовать саркастическое замечание блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter "Ой, а у нас в Армянске праздник! Титан запустился…".
В тоже время на административной границе с Крымом украинские пограничники выходят в наряд в респираторах – облако с химическими выбросами достигло Херсонской области, об этом сообщают Новости Крыма.
То же самое говорят о российских пограничниках жители полуострова, прибывающие на материковую территорию Украины. По их словам, ситуация очень тревожная – в Армянске и вокруг него стоит удушающий запах, земля покрылась желтым налетом. Город накрыл ядовитый едкий туман.
В сообщениях из Армянска подтверждается информация об очередном ухудшении экологической обстановки. Автомобили, которые стоят во дворах и на стоянках, уже не просто покрываются ржавым налетом – они ржавеют. Есть факты гибели голубей и бездомных животных. У людей наблюдаются сухой кашель, аллергические реакции на коже.
Также начались перебои со светом. Жители Армянска опасаются, что причиной этого также являются выбросы – инфраструктуры, которая подает электроэнергию, также разрушается. Если эта информация подтвердится, то город ждут новые катастрофы.
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