Украина и еще три страны присоединились к продлению санкций ЕС против России
|07:25 23.10.2018
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|Крым
Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к продлению санкций ЕС против РФ, введенных из-за нарушения территориальной целостности Украины.
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, сообщает Укринформ.
Как отмечается, названные страны присоединились к сентябрьскому решению Совета ЕС, который продлил ограничения в отношении России до 15 марта 2019 года.
"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении.
Данные страны обеспечат соответствие их национальных политик решению совета.
"ЕС принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявила Могерини.
Как сообщалось, в сентябре Европейский Союз продлил на дальнейшие полгода персональные ограничительные меры против российских лиц и учреждений, причастных к посягательству на суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
Эти меры касаются замораживания активов и запрещения путешествовать в ЕС. Санкции ныне применены к 155 лицам и 44 учреждениям.
Список из 155 лиц, к которым применены санкции, включает российских чиновников, в том числе приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, а также коллаборантов, которые работают на российские оккупационные администрации на Донбассе и в Крыму.
В настоящее время против РФ до 31 января 2019 года действуют секторные экономические санкции ЕС. Также ограничительные меры введены относительно экономики аннексированного Россией Крыма.
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