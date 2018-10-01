В Азовском море обнаружили разлив нефти
|07:03 23.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Возле Мариуполя обнаружено загрязнение акватории морского порта в районе причала № 3.
Об этом сообщает "Прямой" со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины, передает Укринформ.
Представителями Государственной Азовской морской экологической инспекции был проведен отбор проб морской воды для исследований.
“Представителями отдела экологической безопасности Мариупольского филиала ГП "АМПУ" совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Государственной Азовской морской экологической инспекции, проведены мероприятия по обследованию места загрязнения, по результатам которого согласно визуальной оценке выявлено загрязнение нефтепродуктами, а именно радужные полосы на поверхности морской воды общей площадью 15 квадратных метров”, — отметили в АМПУ.
Известно, что сейчас продолжаются мероприятия по установлению источника загрязнения акватории Мариупольского морского порта.
Ещё на эту тему:
Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: у жителей Армянска выпадают зубы и волосы
Украинское общество до сих пор не определилось с тем, кто живет в Крыму – заложники аннексии или ее архитекторы
Арестованное крымское судно "Норд" пустят с молотка за более 1,5 млн
Главу Siemens убийство Хашогги впечатлило больше аннексии Крыма
Москва отказывается выплачивать «крымские компенсации»
Очередной выброс с «Титана» - на Херсонщине, на случай эвакуации, проводят инвентаризацию зданий располагающих отоплением
"В Армянске "праздник" Титан запустился…"- ядовитые выбросы продолжаются и достигли Херсонской области
В оккупированном Крыму не нашлось желающих построить спортивный комплекс за 2 млрд рублей
Судебная система в оккупированном Крыму выполняет заказы ФСБ
Станут ли крымчане желанными клиентами «Укрзализныци»