Возле Мариуполя обнаружено загрязнение акватории морского порта в районе причала № 3.

Об этом сообщает "Прямой" со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины, передает Укринформ.

Представителями Государственной Азовской морской экологической инспекции был проведен отбор проб морской воды для исследований.

“Представителями отдела экологической безопасности Мариупольского филиала ГП "АМПУ" совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Государственной Азовской морской экологической инспекции, проведены мероприятия по обследованию места загрязнения, по результатам которого согласно визуальной оценке выявлено загрязнение нефтепродуктами, а именно радужные полосы на поверхности морской воды общей площадью 15 квадратных метров”, — отметили в АМПУ.

Известно, что сейчас продолжаются мероприятия по установлению источника загрязнения акватории Мариупольского морского порта.