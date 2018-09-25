Путин выдвинул новую версию "законности" аннексии Севастополя

20:59 22.10.2018 0 комментариев Крым

Президент России Владимир Путин объявил, что оккупированный Севастополь «юридически всегда был в составе России».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

«Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР», - сказал Путин.

«Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе, про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России», - объявил он.

На это Собянин заметил, что «мы ощущали это».

«Мы с Севастополем города-побратимы и во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России, всегда помогали», - сказал он.

По его словам, наметили целый ряд программ, связанных с оказанием Севастополю помощи в благоустройстве парков, скверов, дворов, улиц, ремонте и модернизации объектов соцкультбыта, школ, поликлиник, больниц.

«Эти проекты предполагаем начать реализовывать уже в следующем году. Проекты сами по себе небольшие, но, мне кажется, очень важные для Севастополя, для горожан, и важна системность этого подхода, чтобы это не было какое-то разовое мероприятие, чтобы это было планово в течение нескольких лет, чтобы городская инфраструктура Севастополя с каждым годом становилась лучше», - сказал Собянин.

Напомним: У украинцев спросили, возможно ли возвращение Крыма в Украину. Согласно опросу 65,8% опрошенных украинцев выступают против обмена Крыма на Донбасс.



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