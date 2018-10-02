Санкции США заставили российского олигарха отказаться от контроля над Mail.ru
|20:34 22.10.2018
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|Россия
Один из самых богатых граждан России Алишер Усманов отказался от контроля над мажоритарной долей в Mail.ru Group, пытаясь спасти свою интернет-компанию от санкций США.
Холдинг олигарха USM и прокремлевский оператор MegaFon авторизировали менеджмент Mail.ru во главе с исполнительным директором Борисом Добродеевым распоряжаться правом голоса на основе 59%-й ставки в интернет-фирме.
Об этом сообщает Bloomberg, напоминая, что санкции против России за агрессию против Украины появились еще во времена президентства Барака Обамы, передает УНИАН.
Но с момента прихода к власти Дональда Трампа они стали значительно жестче. Из-за этого российские богачи все активнее пытаются перевести свои активы в плоскость, в которой американский Минфин не сможет просто их заблокировать с целью наказать Кремль за вмешательство в американские выборы или за отравление экс-шпиона на территории Британии.
Передав контроль над Mail.ru менеджменту, Усманов «пытается сократить потенциальные риски для интернет-компании на случай, если США включат миллиардера в список санкций», - пояснил аналитик Sova Capital Александр Венгранович. Он также напомнил, что MegaFon также покинул Лондонскую фондовую биржу по тем же причинам.
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